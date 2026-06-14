Sahranjen uz pesmu "Voli me danas više nego juče..."

- Da li ćeš me i sutra voleti, kao što me draga voliš sada, da li ćeš me i sutra želeti, kad mi inje po kosi napada. Voli me danas više nego juče, a manje od sutra i sve tako redom, nek ljubavi ostane u tebi da me voliš i sa kosom sedom - reči su koje su se čule pored rake u koju je spušteno telo Voje Škrbića (40).

Više stotina rođaka, prijatelja, poznanika okupilo se tada na mesnom groblju u Kaću, gde su ga ispratili u večnu kuću. On je ispraćen uz zvuke pesme "Voli me danas više nego juče" Mitra Mirića, koju je odsvirao poznati tamburaš Kole sa svojim orkestrom.

- Dete moje. Jao tugo moja. Šta mi se ovo desilo? Prvo ti tatu ispratih, a sada i tebe pratim u večnu kuću. Čime sam ja ovo zaslužila - uplakanim glasom, koračajući umornim koracima iza kovčega u kome se nalazilo sinovo telo kukala je majka Milka

Voleo je pare i lepe žene

- Voleo je galantan život, novac i lepe žene. Tako je živeo, ali nažalost zbog tih stvari je tako brzo i završio. U Kaću su ga svi poštovali, ali ga se i bojali. Zbog njega su znali da isprazne čitav lokal, kada dođe. Jednom rečju bio je galantan u svakom pogledu - ispričao je posle sahrane jedan od mnogobrojnih Škrbićevih poznanika, objavljeno je Jutjub kanalu Rudar 7.