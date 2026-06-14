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Poslednji incident koji se dogodio na ostrvu Hvar, kada su navijači "Torcida" napali mlade sezonce navodno samo zbog toga što su Srbi i što je jedan od njih imao istetovirano "Srbija" na ruci, nažalost, nije usamljen slučaj, s obzirom na to da su se slične situacije dešavale i ranije u komšijskoj zemlji.

Napali ih, pa se skrivali po šumi i potoku

Na meti hrvatskih huligana tokom prethodnih godina nalazili su se i navijači srpskih klubova, ali i obični građani, a u većini slučajeva povod za napad bila je nacionalna pripadnost. Pre ovog pokušaja linča na hrvatskom ostrvu Hvar, navijači splitskog Hajduka su početkom ove godine napravili sačekušu navijačima Crvene zvezde u blizini Tuzle.

- U blizini Međunarodnog aerodroma Tuzla napali su Delije koje su se vraćale sa utakmice protiv Malmea i tom prilikom privedene su 93 osobe. Policijski timovi dali su se u potragu za grupama navijača koji su se skrivali u obližnjoj šumi, koritu lokalnog potoka i među kućama - podseća izvor.

Pre 7 godina napadnuti i vaterpolisti

Vaterpolisti Crvene zvezde neposredno pre meča regionalne lige protiv Mornara 2019. godine, napadnuti su u centru Splita. Jedan od njih je dobio nekoliko udaraca i spasio se skokom u more, dok su ostali pobegli.

- Četvorica igrača sedela su na kafi oko 13.40 časova na Rivi, glavnom gradskom šetalištu, kada im je prišla grupa mladića i zatražila od njih da skinu trenerke sa klupskim obeležjima, a potom nasrnula na njih i počela da ih tuče - ističe izvor i dodaje da je jedan od napadnutih vaterpolista skočio u more kako bi se spasao, dok su ostali pobegli.

Ipak, pored navijača i samih igrača, i ranije je dolazilo do stravičnih incidenata kada su žrtve bili sami sezonski radnici.

Jedno pitanje, pa batine

Sličan incident dogodio se pre sedam godina na ostrvu Braču, kada je grupa napadača pretukla petoro mladih ljudi, među kojima su bila i dvojica mladića srpske nacionalnosti.

1/6 Vidi galeriju PRVO SU IH PITALI KO JE SRBIN PA KRENULI DA TUKU: Na Braču napadnuti sezonski radnici, među njima i jedna devojka (FOTO) Foto: čitalac 24 Sata.hr

Prema tadašnjim navodima policije, postojala je sumnja da su mladići napadnuti upravo zbog nacionalne pripadnosti.

- Napadnuto je petoro mlađih osoba od 21 do 26 godina, među kojima i jedna devojka - preneli su tada hrvatski mediji.

Jedan od napadnutih mladića ispričao je da je grupa sezonskih radnika prolazila pored pekare kada ih je grupa muškaraca sustigla i počela da ih ispituje.

- Pitali su nas: "Ko je od vas Srbin, ko je Srbin?"Nismo rekli ni reči, bili smo šokirani što su nas pratili i napali. Bacili su nas na zemlju i gazili, a sve vreme su vikali Ubij Srbina. Devojka je pokušala da zaštiti kolegu, legla preko njega, ali su nastavili da udaraju i njega i nju - ispričao je tada jedan od povređenih.

Poneli maske i palice

Podsetimo, u poslednje zabeleženom slučaju, četvorica pripadnika navijačke grupe "Torcida", starosti 18, 22, 22 i 33 godine, nalaze se u pritvoru nakon hapšenja zbog sumnje da su učestvovali u organizovanju napada na dvojicu državljana Srbije na ostrvu Hvar, dok će protiv preostalih huligana Hajduka biti podneta krivična prijava.

Foto: Hrvatska policija

Kako je saopšteno, svih 12 osumnjičenih tereti se za krivično delo dogovor za počinjenje krivičnog dela, a istraga je pokazala da su, prema sumnjama policije, unapred isplanirali odlazak na Hvar sa ciljem da napadnu dvojicu srpskih sezonskih radnika.

- Četiri osobe nalaze se u pritvoru, dok će protiv ostalih osam biti podneta krivična prijava nadležnom državnom tužilaštvu - naveli su istražni organi i dodali da se očekuje njihovo saslušanje nakon čega će biti poznato više detalja.

Tokom akcije policija je privremeno oduzela više predmeta koji su, kako se sumnja, bili namenjeni za napad.

- Među zaplenjenim stvarima nalaze se drvene i teleskopske palice, maske za prikrivanje identiteta, kao i gliser i vozila korišćena za prevoz - podseća izvor.

Prema rezultatima istrage, grupa je iz Trogira i Kaštela gliserom stigla u zaliv Stiniva Bruška na Hvaru, gde su ih sačekala dvojica lokalnih pomagača sa kombijem. Plan je, kako se sumnja, bio da ih prevezu do hotela u kojem su bila smeštena dvojica državljana Srbije.

- Kod osumnjičenih su pronađeni predmeti pogodni za napad i povređivanje, kao i sredstva za prikrivanje identiteta. Oružje za napad, gliser i vozila privremeno su oduzeti do odluke suda - saopštila je policija.

Prema pisanju hrvatskih medija, navodni povod za okupljanje grupe bila je informacija da jedan od srpskih sezonaca ima istetoviranu reč "Srbija", dok je drugi navodno viđen u majici kruševačkog benda "Treća smena".