"TAMAN POMISLIMO DA JE KRAJ, ONDA KREĆE NOVA AGONIJA" Bolna ispovest sestre koja je u udesu izgubila brata i snaju: Vozač tvrdi da je popio apsint nakon nesreće
Bol ne jenjava, a svako novo ročište za ove dve porodice predstavlja povratak u noć koja im je zauvek promenila živote. Ovako svoju svakodnevicu za Kurir opisuje Goca Ivanović, sestra Filipa Vukolića (25) iz Kostolca, koji je 18. maja 2024. godine poginuo zajedno sa svojom verenicom Jovanom Cvijović (23) u stravičnoj saobraćajnoj nesreći kod sela Bare nadomak Požarevca.
Dok sudski postupak protiv A. S. (29), vozača BMW-a osumnjičenog da je, kada se vraćao sa svadbe na kojoj je bio gost, pod dejstvom alkohola udario u "fijat punto" u kome su bili verenici, i dalje traje, porodice stradalih suočavaju se sa novim preprekama i veštačenjima koja dodatno produžavaju njihovu agoniju.
Veštaci ne mogu da se usaglase
Na poslednjem ročištu, održanom prošle nedelje, saslušan je veštak, inače doktorka docent sa Medicinskog fakulteta Bojana Radnić, koja je, kako Goca kaže za Kurir, osporila sve što su veštaci sudske medicice ranije rekli.
- Po tome što je rekla, ispada da osumnjičeni tog dana nije bio pijan. Iz tog razloga sada sledi neko super veštačenje kada dolaze veštaci iz Niša, pošto dva veštaka kažu jedno, doktorka sada tvrdi drugo, stoga ne mogu nikako da se usaglase - započela je naša sagovornica.
Kako navodi, porodicama je posebno teško da slušaju različita tumačenja činjenica za koje su verovali da su odavno utvrđene.
- U suštini, veštak sada tvrdi da procenat alkohola u krvi uopšte ne može da se sračuna, jer je ovo jedinstven slučaj, odnosno ne mogu pomoću te formule koju su do sada veštaci koristili da se utvrdi sa preciznišću - dodaje Goca i podseća da je prvobitno bilo utvrđeno da je vozač u krvi imao alkohola u rasponu od 1,10 do 2,63 promila.
Uzgred, pored novog veštačenja, čeka se i odgovor nadležnih institucija u vezi sa saobraćajnom signalizacijom na deonici gde se dogodila nesreća.
- Čeka se takođe i odgovor koridora, s obzirom na to da treba i oni da se izjasne. U trenutku nesreće, u tom delu je bilo gradilište, a nisu rekli koliko je bilo ograničene tada, da li je bilo 20, 30 ili 50. Čak i 80 da je bilo ograničenje, on je vozio preko 150 na sat. Uglavnom, i taj predlog odbrane je dozvoljen da se utvrdi sa preciznošću - ističe Filipova sestra.
Posebno ju je pogodila tvrdnja optuženog koju je izneo tek nakon više meseci procesa.
- Posle šest meseci nakon što je suđenje počelo, osumnjičeni se setio da je navodno popio apsint nakon nesreće kada je video šta je uradio. Pretpostavljam da je to rekao po nagovoru nekoga jer je on to kao pesmicu naučio i ispričao tada pred sudom. Međutim, da je to stvarno popio na iskap, onda ne znam kako je uopšte ostao živ s obzirom na njegovu konstituciju - rekla je.
Taman mislimo da je kraj...
Porodica redovno prisustvuje svakom ročištu, a svaki susret sa čovekom koji je optužen za tragediju dodatno produbljuje bol.
- On je prisutan na svakom ročištu kojima prisustvujemo i mi kao porodica i svaki put nam to sve teže pada. On nikome od nas nije izjavio saučešće, već je rekao da mu je žao dvoje mladih ljudi, ali da nije sve tako kako kaže javni tužilac. Taman mislimo da je kraj svemu i onda ponovo prolazimo kroz agoniju i sada da ispadne da nije bio ni pijan ni drogiran, ne znam šta bih rekla...
Goca kaže da porodica više od svega želi da postupak uskoro bude okončan i da pravda konačno stigne.
- Odbrana je tražila da se on pusti na slobodu jer, po rečima njegovog branioca, javnost više nije uznemirena. Nadamo se da će se uskoro privesti kraju ovo mučno suđenje, sve što je traženo je odobreno da se odradi, ali ovo je stvarno više previše, barem nekako pravda da se zadovolji. Pokušavaju da okrenu u svoju korist i sada govore da mi, oštećeni, odugovlačimo postupak, samo se pitam kako? A da ne govorim o tome koliko svako ročište teško pada svakome od nas, svaki put se pripremamo psihički - priča plačnim glasom Goca.
Sećanje na poslednje zajedničke trenutke sa bratom i danas je progoni.
- Tresem se i sada kada pričam o nesreći i o tom danu. Filip je sa verenicom Jovanom došao kod nas kako bi proslavili moju diplomu. Bili smo veseli i lepo smo se družili kao i uvek, Filip se dugo igrao sa mojim sinom. Sećam se da smo pričali o njegovom detinjstvu i kakav je bio kao dečak. U jednom trenutku odlučili su da idu kući, iako su često znali da ostanu kod nas do kasno, pa čak i da prespavaju. Ali te večeri nije bilo tako. Ispratili smo ih rečima da se vidimo sutra, a nismo ih više videli žive - ispričala je Goca jednom prilikom za Kurir.
Nekoliko sati kasnije usledio je poziv koji je promenio živote dve porodice.
- Kada su Filip i Jovana otišli, mi smo legli da spavamo. Zazvonio mi je telefon u pet sati ujutru, majka me je zvala. Odmah mi je bilo čudno, jer nikada tako rano nije zvala, znala sam da se nešto desilo. Mama je vrištala na telefon. Vrištala. Jedva mi je saopštava da se desila nesreća i da su naši Filip i Jovana nastradali. Bila sam u šoku, nisam mogla da poverujem u to. Verujte, meni je i sad nelogično da njih nema.
Spremali svadbu, nisu dočekali budućnost
Filip i Jovana bili su verenicikoji su tek počeli zajednički život. Uređivali su svoj dom, planirali venčanje i radovali se budućnosti.
- Njih dvoje su bili divni i nisu zaslužili da odu s ovog sveta. Imali su mnogo planova i svetla budućnost je bila pred njima, a neko im je to uskratio. Sredili su sprat porodične kuće u Kostolcu i pričali su o svadbi. Gledali su sale, ali nisu precizirali datum. Jovana je konkurisala za policajku i taman što je dobila posao... Ali, nije doživela svoj prvi radni dan. Filip i Jovana su živeli mirnim životom. Štedeli su za svoju budućnost i za sve što ih čeka, ali to nisu dočekali. Ugašene su buduće generacije, potomstvo - rekla je tada naša sagovornica.
Ipak, i posle dve godine, porodica i prijatelji i dalje imaju samo jedan zahtev.
- Mi samo tražimo pravdu za Filipa i Jovanu.