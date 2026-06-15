Sećanje na poslednje zajedničke trenutke sa bratom i danas je progoni.

- Tresem se i sada kada pričam o nesreći i o tom danu. Filip je sa verenicom Jovanom došao kod nas kako bi proslavili moju diplomu. Bili smo veseli i lepo smo se družili kao i uvek, Filip se dugo igrao sa mojim sinom. Sećam se da smo pričali o njegovom detinjstvu i kakav je bio kao dečak. U jednom trenutku odlučili su da idu kući, iako su često znali da ostanu kod nas do kasno, pa čak i da prespavaju. Ali te večeri nije bilo tako. Ispratili smo ih rečima da se vidimo sutra, a nismo ih više videli žive - ispričala je Goca jednom prilikom za Kurir.

Nekoliko sati kasnije usledio je poziv koji je promenio živote dve porodice.

- Kada su Filip i Jovana otišli, mi smo legli da spavamo. Zazvonio mi je telefon u pet sati ujutru, majka me je zvala. Odmah mi je bilo čudno, jer nikada tako rano nije zvala, znala sam da se nešto desilo. Mama je vrištala na telefon. Vrištala. Jedva mi je saopštava da se desila nesreća i da su naši Filip i Jovana nastradali. Bila sam u šoku, nisam mogla da poverujem u to. Verujte, meni je i sad nelogično da njih nema.