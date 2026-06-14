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Dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beograduodredio je zadržavanje u trajanju od 48 sati, prema S. Č. (41) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje.

- Prema navodima krivične prijave, osumnjičeni je dana 12.06.2026. godine oko 16 časova, u pekari u Ulici Terazije u Beogradu, nakon što radnice pekare nisu želele da ga usluže preko reda, vršenjem nasilja i drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrozio spokojstvo građana i teže remetio javni red i mir tako što je najpre galamio, zatim štakom razbio staklo vitrine, usled čega je jedna radnica zadobila posekotinu od srče, nakon toga je drugu radnicu udario zatvorenom šakom u predelu lica - piše u saopštenju.

Prilikom saslušanja održanog dana 14.06.2026. godine, osumnjičeni je iskoristio svoje zakonsko pravo i nije iznosio odbranu.

Nakon saslušanja, sudu je podnet predlog za određivanje pritvora, imajući u vidu da postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, kao i da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao u kratkom vremenskom periodu da ponovi krivično delo.

U daljem toku postupka javni tužilac će preduzeti sve neophodne dokazne radnje radi utvrđivanja tačnog i potpunog činjeničnog stanja, nakon čega će biti doneta odluka u skladu sa zakonom.

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