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Potraga za dvojicom muškaraca iz Novog Orahova kod Bačke Topole, G.O (47) i S.I. (49), koji su u subotu oko 19 časova ispali sa čamsa na reci Tisi kod Sente, uveliko traje, a Kurir je na licu mesta sa spasilačkim timom "Tisa" iz Senta, čiji članovi od jutros neumorno pretražuju reku.

Kako saznajemo, oni su u potrazi za dvojicom muškaraca aktivirali i sonar.

1/5 Vidi galeriju Potraga na Tisi Foto: Kurir/S.U.

- Juče smo nakon 19 časova dobili saznanje da su dve osobe ispale iz čamca. Odmah smo otišli na lice mesta i videli smo da čamac nekontrolisano kruži na Tisi. Uspeli smo da dođemo do tog čamca, da ga zakočimo i da sa našeg čamca pređemo na taj čamac. Plovilo smo odvezli do obale i vezali ga i posle toga smo se vratili da vidimo da li eventualno možemo da nađeno lica koja su upala u vodu - priča za Kurir Nandor Baranji, koordinator spasilačkog tima "Tisa".

Kako dalje objašnjava naš sagovornik, tom prilikom nisu našli dvojicu ljudi iz čamca, a kako je pao mrak, morali su da se vrate u bazu, te su aktivnu potragu nastavili od jutros.

- Tražimo i vizuelno, a i sa ultrazvučnim sonarom. Nadam se da ćemo uspeti da rešimo ovu situaciju - rekao je Baranji i podvukao da je Tisa nepredvidiva reka.

- Savet onima koji voze čamce po reci jeste da svako lice u čamcu mora da ima prsluk, zatim da se koristi sigurnosna sajla, koja služi tome da ako slučajno osoba koja vozi čamac padne u vodu da motor automatski stane. Najvažnije je da se ne konzumira alkohol tokom vožnje, ne samo upravljač čamca, nego niko ko je u čamcu. Moramo biti oprezni i moramo voditi računa i o onim ljudima koji su u samom čamcu, ali i o drugim plovilima - zaključio je sagovornik Kurira koji od jutros sa kolegama neumorno pretražuje Tisu u potrazi za G.O. i S.I.

Nandor Baranji Foto: Kurir/S.U.

Kristijan Adžić, član spasilačkog tima "Tisa" iz Sente, koji je tehničar u ekipi, kaže da iako je dugo na reci ovakvu tragediju ne pamti.

- Ovo je velika tragedija. U našim vodama, u našem delu Tise dugo se nije desilo ništa slično. Apelovao bih na ljude da imaju svest o tome da smo mi u vodi i na vodi samo gosti i da moramo da poštujemo to. Tisa je naočigled pitoma reka, ali svake godine uzima danak - priča Adžić i objašnjava da bi u ovom slučaju bilo korisno da je čamac imao sigurnosni deo, onaj koji bi, kada kapetan napusti plovilo, automatski zaustavio plovilo.

- Kada kupujete velika plovila sa enormno jakim motorima, koji praktično i nisu za rečno plovljene, pogotovo ne za ovako usku i malu reku kao što je Tisa, gde je u nekim predelima čak i plitka voda, uzmite u obzir i to da na ovim rekama ne treba juriti 100 na sat jer je reka nepredvidiva i najviše problema nasjate kada se u toku vožnje nasukamo na podvodne balvane. Po logici i fizici znamo da bi svi drveni plovni objekti trebalo da plutaju na površini vode, ali jednostavno to u realnosti nije tako. Neki balvani budu ispod vode i ne vidimo ih kad plovimo, čak i danju, a kamoli noću. Molim sve građane da vode računa o svojim plovilima, o svojim sigurnosnim sistemima, nije baš tako da to nije potrebno - kaže Adžić.

Jedan od dvojice muškaraca koji je sinoć ispao sa čamca, prema raspoloživim informacijama, bio je neplivač, a na pitanje da li je moguć scenario da je prijatelj sa čamca koji je bio plivač skočio da mu pomogne, Kristija Adžić je odgovorio "da on o tome nema informacije".

- Ali, ako smo u temi neplivača, on treba uvek da ima pred sobom činjenicu da ne zna da pliva i da, čak i ako ima spasioca u okolini, ima na umu da su teške muke da taj spasilac njega spasi, čak i oni koji uporavljaju brodom, moraju da znaju da imaju neplivača na plovilu i morali bi da ga oipreme atestiranom opremom, prslucima. Kada dođe do neke nepredviđene situacije, brzo nasraju haos i panika i može doći i do ozbiljnih komplikacija - zaključuje Adžić.

Kristijan Adžić Foto: Kurir/S.U.

Inače, u potrazi za telima dvojice muškaraca iz Novog Orahova uključena je i Žandarmerija.

Podsetimo, za Kurir su i iz Osnovnog javnog tužilaštva u Senti potvrdili da su dva muškaraca ispala sa čamca i da je potraga za njihovim telima u toku. Kako smo još saznali, jedan od njih, G.O., ima vikendicu u tom kraju, te je često boravio na reci.