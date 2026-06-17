BRUTALAN KRAJ ZEMUNSKOG ŽESTOKOG MOMKA: Amonijak izrešetan pa overen bombom, ubicu stigla stravična sudbina 26 godina kasnije na drugom kraju sveta (FOTO)
Petnaestog juna navršile se se 34 godine od likvidacije Gorana Bojovića zvanog Amonijak, istaknutog člana srpskog podzemlja i jednog od najpoznatijih žestokih momaka iz Zemuna. Njegovo ubistvo 1992. godine pokrenulo je spiralu brutalnog nasilja, krvavih osveta i filmskih potera, a konačni epilog ove mafijaške sage ispisan je decenijama kasnije na sasvim drugom kraju sveta.
Amonijak je u mladosti važio za jednog od najperspektivnijih boksera, ali ga je život odveo na asfalt. Oni koji su ga lično poznavali pamtili su ga kao šarmera i ženskaroša, ali i kao izuzetno surovog momka preke naravi.
Sukob u kafani i pucanj kao opomena
Krvavi niz počeo je dve godine ranije, 1990. godine, kada je Amonijak u jednoj zemunskoj kafani, pepeljarom u glavu udario jednog momka. U odbranu tog dečka stao je njegov prijatelj Darko Kulić, nekadašnji pripadnik Giškine Srpske garde. Kulić je tada, kako bi "opomenuo" Bojovića, pucao Amonijaku u noge i teško ga ranio. Zbog ovog dela pokrenut je sudski proces, ali Amonijak njegov kraj nikada nije dočekao.
Likvidacija u kolima i overa bombom
Dve godine nakon tog sukoba, 15. juna 1992. godine, Kulić i njegovi saradnici napravili su sačekušu Bojoviću u Ulici Cara Dušana u Zemunu. Napadači su iz automobila ispalili kišu metaka u Amonijakov "mercedes", a odmah nakon stravičnog rafala, kako bi osigurali smrt mete, na vozilo su bacili i bombu. Amonijak je preminuo na licu mesta, a ubica je u tom trenutku zvanično vođen kao "nepoznat", iako su sve sumnje podzemlja odmah pale na Kulića.
Krvava osveta i nameštaljka ispod Brankovog mosta
Rat se tu nije zaustavio. Samo mesec dana nakon Amonijakovog ubistva, rafalima ispaljenim iz crnog golfa likvidirana su i njegova dva najbolja prijatelja i najbliža saradnika. Sumnja je ponovo pala na Darka Kulića i njegove najbliže saradnike, Bitićija i Jeremića. Svesni da im se obruč steže, oni su preko svog advokata dogovorili da se predaju policiji, a mesto sastanka bilo je ispod Brankovog mosta.
Pošto im je lokacija bila krajnje sumnjiva, Kulić, Bitići i Jeremić su pre polaska na sebe navukli pancire. Ispostavilo se da im je intuicija bila tačna jer je čim su stigli ispod mosta u njih ispaljeno više metaka iz automatskog oružja. Zahvaljujući pancirima i brzoj reakciji, trojka je pod rafalima jedva izvukla žive glave i uspela da pobegne. Dva meseca kasnije, njih trojica su slučajno uhapšeni tokom rutinske policijske racije. Optužnica ih je teretila za prvo ranjavanje Amonijaka, kao i za ubistvo dvojice njegovih prijatelja, nakon čega je Darko Kulić osuđen na 12 godina, Bitići na 9, a Jeremić na 8 godina zatvora.
"Goran Bojović Amonijak je bio moj brat po krvi! Kad je jednom prilikom bio ranjen, moj otac i drugi stričevi njegovi su dolazili da mu daju krv da bi preživeo i uspeo je. Oporavio se brzo, kao da mu ništa nije bilo. Bio je preke naravi i poznat kao revolveraš, uvek sa dva pištolja, koje je često upotrebljavao i kad je trebalo i kad nije. Bio je institucija u svoje vreme dok je držao neke klubove. Ali S-UDBA ko S-UDBA, brata mi ubila i šta ćeš..."
Ubica izrešetan sa 30 metaka u Johanezburgu
Darko Kulić, čovek koji je povukao obarač u Zemunu 1992. godine, dočekao je svoju sudbinu 26 godina kasnije na afričkom kontinentu. Likvidiran je 17. jula 2018. godine u Johanezburgu, a egzekucija je izvedena po klasičnom mafijaškom receptu dok se nalazio u svom džipu marke "BMW X5".
Njegovo vozilo tada su presreli napadači u belom "mercedesu" i u njega ispalili više od 30 metaka, usled čega je preminuo na licu mesta.
U ovom napadu njegova supruga Gordana M. teško je ranjena, dok je muškarac koji se nalazio sa njima u kolima lakše povređen.
Samo nekoliko kilometara dalje od mesta likvidacije, policija je pronašla zapaljen beli "mercedes", a na zadnjem sedištu ostavljenu automatsku pušku kojom je izvršen zločin.
Tim ubistvom, u dalekoj Južnoj Africi, stavljena je tačka na priču koja je započela još 1990. godine u jednoj zemunskoj kockarnici.
Kurir.rs