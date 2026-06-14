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Železnički saobraćaj između Bačke Topole i Malog Iđoša trenutno je obustavljen nakon incidenta koji se dogodio na pruzi.

Voz koji saobraća na relaciji Subotica–Beograd naleteo je na za sada nepoznatu osobu koja se nalazila na koloseku.

Na mestu događaja nalaze se pripadnici policije i ekipe Hitne pomoći, koje obavljaju uviđaj i preduzimaju sve neophodne mere.

Kurir.rs/NS Uživo