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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su prekjuče tri osobe iz ovog grada zbog sumnje da su se bavile neovlašćenom proizvodnjom i stavljanjem u promet opojnih droga, kao i nedozvoljenim posedovanjem oružja.

Uhapšeni su B. Ž. (50), M. J. (37) i M. I. (22), za koje se sumnja da su učestvovali u lancu distribucije narkotika na području Niša i okoline.

Više detalja o ovoj istrazi, za emisiju "Redakcija", otkrila je Violeta Milićević - novinar Kurira.

- Viši sud u Nišu odredio je pritvor do 48 sati trojici muškaraca osumnjičenih za trgovinu narkoticima i nedozvoljeno posedovanje vatrenog oružja. Prema dosadašnjim informacijama, sumnja se da je reč o većem lancu trgovine drogom, imajući u vidu količinu narkotika pronađenu tokom akcije. Policija ih je uhapsila u trenutku primopredaje droge. Među osumnjičenima su muškarci starosti 50, 37 i 22 godine - rekla je Milićević.

Foto: PU Niš

Akcija policije otkrila sumnjivu mrežu

Tokom akcije u Nišu, kako je saznala, uhapšena su trojica osumnjičenih, a zaplena narkotika, oružja i imovine otvorila je pitanja o mogućim razmerama slučaja, dok se čeka odluka suda o daljim merama.

- Kod pedesetogodišnjaka je tokom pretresa pronađeno 522 grama kokaina i oko 250 grama marihuane, a privremeno su mu oduzeta i tri automobila, kao i tri motocikla. Kod tridesetsedmogodišnjeg muškarca pronađena je veća količina narkotika - oko kilogram i po marihuane, ali i veća količina oružja i municije, uključujući pištolje, puške i oko 250 metaka. Treći osumnjičeni, star 22 godine, uhapšen je u istoj akciji, a sumnja se da je drogu kupovao od pedesetogodišnjeg muškarca. Ostaje da se vidi da li će Viši sud u Nišu osumnjičenima produžiti pritvor ili će im biti omogućeno da se brane sa slobode - za emisiju "Redakcija", objasnila je Milićević.

01:31 PAO LANAC NARKO-BIZNISA U NIŠU! Detalji hapšenja trojice osumnjičenih u Nišu - zaplenjeni kokain, marihuana, automobili i oružje Izvor: Kurir televizija

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