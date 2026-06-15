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Bojana Belivuk i Tanja Miljković stigle su jutros odvojeno u razmaku od nekoliko minuta u zgradu Specijalnog suda u Beogradu, gde bi trebalo da bude nastavljeno suđenje njima i ostalim optuženima u postupku za pranje para.

Bojana Belivuk stigla u Specijalni sud Foto: Ilija Ilić

U sud je najpre pristigla Bojana Belivuk, supruga Veljka Belivuka, a zatim i Tanja Miljković, supruga Marka Miljkovića, dok se očekuje da njihovi muževi budu sprovedeni iz pritvora u kom se nalaze.

Tanja Miljković ispred Specijalnog suda Foto: Ilija Ilić

- Bojana Belivuk i Tanja Miljković stigle su odvojeno u zgradu Specijalnog suda. Belivukova supruga, kao i uvek, ležerno obučena sa rancem na leđima, dok je Miljkovićeva za danas izabrala bež komplet - kaže izvor Kurira i dodaje da je pre početak suđenja stigao i optuženi par Ivanovski.

Podsetimo, Bojani i Veljku Belivuku, njegovoj tašti Snežani, potom bračnim parovima Tanji i Marku Miljkoviću, kao i Filipu i Mariji Ivanovski, sudi se zbog sumnje da su novac stečen kriminalnim aktivnostima ubacivali u legalne tokove kupovinom i opremanjem nekretnina, placeva i automobila.

zgrada Specijalnog suda slučaj Belivuk Miljković
Filip i Marija Ivanovski Foto: Ilija Ilić

U optužnici se, između ostalog, navodi da su na taj način prikrivali poreklo novca za koji tužilaštvo tvrdi da potiče iz krimininalnih aktivnosti.

Podsetimo, Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću sudi se u drugom postupku pred istim sudom za najteža krivična dela - sedam ubistava, jedno silovanje i trgovinu narkoticima i oružjem. Optužnicom se terete da su žrtve otimali i ubijali u kući strave u Ritopeku, a potom njihova tela uništavali u industrijskoj mašini za mlevenje mesa.

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