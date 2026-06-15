Zadobio teške povrede.
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MOTOCIKLISTA (34) OZBILJNO POVREĐEN: Motorom sleteo s puta kod Surdulice, prebačen u KC Niš na Intezivnu
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Teška saobraćajna nesreća dogodila se 13. juna na putu između Surdulice i Vlasinskog jezera kada je M.S. (34) iz Vučja, motorom sleteo sa puta.
Motociklista je, piše leskovačka Jugmedia, u saobraćajnoj nesreći zadobio teške povrede.
- Svestan je, stabilan, samostalno diše, ima ozbiljne povrede - rečeno je juče u UKC Niš.
M.S. je smešten na intenzivnu negu.
Kurir.rs/Jugmedia/Foto: Ilustracija
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