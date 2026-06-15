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Na parkingu u blizini stare Šećerane u Sremskoj Mitrovici, grupa nepoznatih muškaraca napala je i pretukla Predraga N. (54). On je zadobio teške telesne povrede opasne po život i hospitalizovan je u Zdravstvenom centru Sremska Mitrovica.

Prebijanje se dogodilo u petak, 12. juna, kada je Predrag N. sa bratom krenuo na proslavu godišnjice mature. Dok su se nalazili u Radničkoj ulici kako bi pokupili prijateljicu, Predraga je s parkinga pozvao nepoznati muškarac.

Kada mu se približio, Predrag N. je napadnut s leđa, nakon čega je pao na zemlju.

Prema rečima oštećenog, grupa od četiri ili pet osoba nastavila je da ga udara nogama i rukama. Ovu verziju događaja policiji je potvrdio i njegov brat, koji je bio prisutan.

Lekari su mu konstatovali povrede u vidu prelom tri rebra, probijene bubne opne, kao i brojnih hematoma i podliva po glavi i telu. Zbog ozbiljnosti povreda i unutrašnjih povreda, zadržan je na daljem bolničkom lečenju pod nadzorom lekara.

Policija je pokrenula istragu, u toku je pregledanje snimaka sa sigurnosnih kamera sa okolnih objekata, a potraga za napadačima je u toku.