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Nakon slučaja vršnjačkog nasilja u Osnovnoj školi u okolini kod Čačka, koji se dogodio u četvrtak, 11. juna u školskim prostorijama dok su učenici gubili jedan čas, oglasili su se iz Višeg javnog tužilaštva i u saopštenju naveli "da je na osnovu svih preduzetih radnji utvrđeno da u konkretnom slučaju nije bilo silovanja niti zlostavljanja maloletnog dečaka od strane drugih učenika, nego se radilo o neprimerenom ponašanju grupe dečaka, radi egzibicionizma".

- U vezi događaja do koga je došlo 11. juna u osnovnoj školi kod Čačka u prepodnevnoj smeni, u vezi koga je podneta prijava o izvršenom nasilju nad jednim dečakom, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Čačku, obavljen je lekarski pregled maloletnog oštećenog starog 14 godina, zatim su policijski službenici PU Čačak prikupili obaveštenja od direktora škole, nastavnika navedene škole i školskog pedagoga i svih učenika koji su učestvovali u navedenom događaju, pa je na osnovu svih preduzetih radnji utvrđeno da u konkretnom slučaju nije bilo silovanja niti zlostavljanja maloletnog učenika od strane drugih učenika, nego se radilo o neprimerenom ponašanju grupe dečaka, radi egzibicionizma - navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Čačku.

Kako smo ranije pisali, javnost je bila izuzetno uznemirena nemilim događajem koji se u četvrtak dogodio u školi kod Čačka. Slučaj je prijavljen nadležnim organima kada je navedeno da je učenik sedmog razreda seksualno zlostavljan u učionici.

- Prijavljeno je da su dečaci iz razreda pozvali oštećenog da dođe u praznu učiniocu. Deca pričaju da ga je jedan držao, a drugi ga je svukao i napastvovao. Sve to posmatralo je još pet ili šest dečaka, a pojedini su čitav taj gnusni čin snimali telefonom - ispričala je tada uznemirena majka jednog od učenika ove škole.