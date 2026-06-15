Slušaj vest

Vođa kavačkog klana Radoje Zviceri dalje se nalazi među najtraženijim osobama u Evropi, dok Evropol i nacionalne policijske službe intenziviraju aktivnosti usmerene na lociranje begunaca za kojima su raspisani evropski nalozi za hapšenje.

Oko 100 istražitelja i stručnjaka za otvorene izvore podataka iz 31 zemlje okupilo se početkom ovog meseca u sedištu Evropola u Hagu na 48-časovnoj operaciji s ciljem prikupljanja novih tragova o najtraženijim evropskim beguncima.

1/14 Vidi galeriju Radoje Zvicer Foto: Interpol, Kurir

Događaj, poznat kao “ENFAST Trackathon”, održan je 3. i 4. juna i okupio je istražitelje, analitičare i digitalne stručnjake koji rade na aktivnim predmetima koji se odnose na osumnjičene za teška krivična dela, uključujući ubistva, oružane pljačke i velike međunarodne švercere droge, saopštio je Evropol.

Reč je o osobama koje su ranije uspele da izbegnu hapšenje uprkos naporima specijalizovanih timova za potragu za beguncima (Fugitive Active Search Teams), koji deluju u okviru nacionalnih policija.

Svi obuhvaćeni slučajevi bili su predmet evropskih naloga za hapšenje, pravnog mehanizma koji omogućava da se osumnjičeni uhapse u jednoj evropskoj državi i izruče drugoj radi krivičnog postupka ili izdržavanja kazne.

Tokom 48-časovne operacije pregledano je 57 visokoprofilnih slučajeva, pri čemu su novi istražni tragovi identifikovani u 56 predmeta.

- U 26 slučajeva dobijene su informacije koje ukazuju na moguću lokaciju begunaca, koje će dalje proveravati nadležne nacionalne službe - navodi se u saopštenju Evropola.

1/8 Vidi galeriju Vođa kavačkog klana Radoje Zvicer Foto: Privatna Arhiva

Timovi su analizirali, kako je Evropol opisao, digitalne tragove begunaca, uključujući brojeve telefona, naloge na društvenim mrežama i onlajn nadimke, zajedno s drugim tragovima koji bi mogli ukazivati na kretanje, kontakte ili mreže podrške.

Radoje Zvicer se u međunarodnim bazama vodi kao osoba koju više evropskih država potražuje zbog sumnji na organizovani kriminal i međunarodni šverc narkotika, a povezuje se sa kriminalnim strukturama uključenim u krijumčarenje kokaina i druge teške oblike kriminala.

U Crnoj Gori je protiv njega već doneta prva pravosnažna presuda, što dodatno pojačava međunarodni interes za njegovo lociranje i hapšenje. Zvicer je osuđen na 16 godina zatvora.

Ove aktivnosti deo su šire strategije Evropola usmerene na jačanje digitalnih istraga i bržu razmenu obaveštajnih podataka među evropskim policijskim službama, s ciljem efikasnijeg pronalaska najtraženijih begunaca.

Kriminalistička obavještajna služba Austrije nudi nagradu od 20.000 evra za informacije koje bi pomogle u lociranju i hapšenju vođe kavačkog klana.

Poternica za Zvicerom Foto: Printscreen Interpol

Austrija traga za vođom “kavčana” zbog šverca 83 kilograma kokaina, dok se protiv njega u Crnoj Gori vodi nekoliko postupaka zbog više teških krivičnih dela.