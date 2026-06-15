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Osumnjičeni se tereti da je predstavljajući se kao doktor na fiksne telefone pozivao troje građana sa područja Vranja i rekao im da su navodno njihovi bliski članovi porodica teško povređeni, čime ih je doveo u zabludu, nakon čega je, kako se sumnja, otišao na adrese oštećenih i od njih uzeo veću količinu novca, navodi policija.

Naime, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vranju, u saradnji sa Regionalnim centrom granične policije prema Republici Severnoj

Makedoniji, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, uhapsili su državljanina Republike Severne Makedonije S. K. (56), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio produženo krivično delo prevara.

Osumnjičeni se tereti da je od 4. do 13. juna ove godine, predstavljajući se kao doktor iz Republike Severne Makedonije, na fiksne telefone pozivao troje građana sa područja Vranja i rekao im da su navodno njihovi bliski članovi porodica teško povređeni, čime ih je doveo u zabludu, nakon čega je, kako se sumnja, otišao na adrese oštećenih i od njih uzeo veću količinu novca.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i uz krivičnu prijavu biće priveden nadležnom tužilaštvu. PU Vranje poziva građane koji su dobijali pozive osumnjičenog: Pozivamo građane da ukoliko su dobijali ovakve telefonske pozive ili su bili prevareni na ovaj ili sličan način, obaveste Policijsku upravu u Vranju na brojeve telefona 017/ 401-585 ili na 192.