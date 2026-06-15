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Vatrogasci se više od pet sati bore sa požarom koji je jutros buknuo u tržnom centru "Enjub" na Novom Beogradu, u Bloku 45! Kako saznajemo, požar je stavljen pod kontrolu.

- Nema više otvorenog plamena, ali ima dima, u toku je dogašavanje, tako da su vatrogasci i dalje na terenu - kaže nam izvor.

1/22 Vidi galeriju Požar u TC Enjub u Bloku 45 Foto: Kurir

Dok vatrogasci pokušavaju da obuzdaju vatrenu stihiju i lokalizuju požar, zaposleni iz ovog tržnog centra zabrinuti su za svoju budućnost, s obzirom na to da je veći deo objekta izgoreo.

Kako prenose reporteri, vlasnici lokala i njihovi zapoleni su vidno uznemireni i zabrinuti, s nevericom i u suzama posmatraju kako plamen guta sve pred sobom. Vlasnici radnji koje nisu zahvaćene požarom pokušavaju da izbace robu napolje, na bezbedno, u slučaju da se vatra proširi i na njihove lokale.

- Gde ćemo mi sada da radimo, šta će biti s nama? - u suzama govori jedna od zaposlenih u ovom tržnom centru, dok dok druga dodaje:

- Sve nam je u sekundi izgorelo, ovo je pakao, sve je uništeno.

00:14 Požar u TC Enjub u bloku 45 Izvor: Kurir

Stanari Bloka 45 na Novom Beogradu koji su na mestu požara sa maskama i maramama, kažu da nisu iznenađeni ovim događajem.

- Pretpostavljam da su se zapalile instalacije jer je taj tržni centar zapušten. Vatrogasci se bore od jutros, ali ne mogu da ugase požar. Konstrukcija deluje kao da će se srušiti - rekla je gospođa koja živi u ovom kraju.

1/10 Vidi galeriju Požar u TC Enjub na Novom Beogradu Foto: Kurir

Među okupljenima kod tržnog centra je i jedna uplakana devojka.

- Ovde je lokal mojih roditelja. Sada su ostali bez ičega - rekla je ona kroz plač.

Na lice mesta izašlo je 35 vatrogasaca sa čak 11 vozila i jednom cisternom.

00:23 Požar u bloku 45 TC Enjub Izvor: Kurir