Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala Službe za suzbijanje kriminala, u saradnji sa Policijskom upravom u Novom Sadu, pripadnicima Sektora za kontrolu primene carinskih propisa Uprave carina i Republičkom tržišnom inspekcijom, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili su A. M. (53) iz Novog Sada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena upotreba tuđeg poslovnog imena i druge posebne oznake robe ili usluga.

Zaplenjeno 17.200 lažnih brendova Foto: Mup

- Pretresom stana i drugih prostorija na više lokacija koje osumnjičeni koristi pronađeno je i zaplenjeno 17.200 komada odevnih predmeta, nalepnica, etiketa i transfer folija sa krivotvorenim oznakama i žigovima poznatih svetskih brendova - piše u saopštenju.

Sumnja se da je on neovlašćeno koristio zaštićene oznake i žigove poznatih robnih marki, čime je nosiocima prava intelektualne svojine pričinio materijalnu štetu.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Ne propustiteHronikaZVAO VANJANCE NA FIKSNE PA SE PREDSTAVLJAO KAO DOKTOR Severnomakedonac uhapšen zbog prevare, na gnusan način ljudima izvlačio pare
pol1.jpg
HronikaSPREČEN KRVAVI LINČ NA HVARU, PLANIRALI NAPAD NA SRBE: Zbog tetovaže "Srbija" navijači Torcide krenuli na sezonske radnike sa palicama i fantomkama!
profimedia-1053015783.jpg
HronikaVELIKA AKCIJA PROTIV KORUPCIJE! Pala 23 policajca i 4 carinika, sumnja se da su za mito puštali ljude i robu preko Badovinaca
131321321.jpg
HronikaPRETIO SUPRUZI I ZAPALIO KUĆU: Policija uhapsila muškarca (72) kod Prokuplja zbog izazivanja požara i porodičnog nasilja
1000036184.jpg