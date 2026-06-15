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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala Službe za suzbijanje kriminala, u saradnji sa Policijskom upravom u Novom Sadu, pripadnicima Sektora za kontrolu primene carinskih propisa Uprave carina i Republičkom tržišnom inspekcijom, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili su A. M. (53) iz Novog Sada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena upotreba tuđeg poslovnog imena i druge posebne oznake robe ili usluga.

1/5 Vidi galeriju Zaplenjeno 17.200 lažnih brendova Foto: Mup

- Pretresom stana i drugih prostorija na više lokacija koje osumnjičeni koristi pronađeno je i zaplenjeno 17.200 komada odevnih predmeta, nalepnica, etiketa i transfer folija sa krivotvorenim oznakama i žigovima poznatih svetskih brendova - piše u saopštenju.

Sumnja se da je on neovlašćeno koristio zaštićene oznake i žigove poznatih robnih marki, čime je nosiocima prava intelektualne svojine pričinio materijalnu štetu.