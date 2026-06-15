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Iguman manastira Hilandar arhimandrit Metodije posetio je hram Svete Petke u Kazneno-popravnom zavodu u Sremskoj Mitrovici u kojoj traju radovi na renoviranju i oslikavanju unutrašnjosti.

Arhimandrit Metodije je posetio hram u okviru stručnog skupa na temu "Naučnog i crkvenog pogleda na darovitost", koji su organizovali Eparhija sremska, uprava KPZ Sremska Mitrovica i Gradska uprava. On je izjavio da nikada ranije nije posetio verski objekat koji se nalazi u okviru kazneno-popravnog zavoda i izrazio zadovoljstvo što Uprava ulaže napore na obnovi tog hrama.

Direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Mile Jandrić zahvalio je igumanu manastira Hilandar na poseti i ukazao na značaj praktikovanja vere u kazneno-popravnim ustanovama.

- Ostvarivanje verskih prava u zavodima je regulisano Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija, ali isto tako počiva na hrišćanskoj potrebi da se svim verujućim osobama omogući da obeležavaju verske praznike, prisustvuju liturgijama i proučavaju verske knjige - rekao je Jandrić.

1/5 Vidi galeriju Iguman manastira Hilandar u KPZ Sremska Mitrovica Foto: UIKS

Direktor Uprave je ukazao da svaki kazneno-popravni zavod u Srbiji danas ima prostor namenjen isključivo za verske obrede lica lišenih sloboda svih veroispovesti.

- Godinama unazad ulažemo sredstva u renoviranje i izgradnju crkava, a u većini slučajeva osuđena lica učestvuju u radovima što govori o njihovoj potrebi da svi zajedno budu okupljeni u izgradnji hramova posvećenih ljubavi prema Bogu i dobroti u ljudima - rekao je Jandrić.

Mile Jandrić Foto: UIKS

S tim u vezi, on je podsetio da hram u KPZ Sremska Mitrovica postoji od 1904. godine i da je sve do 1945. godine služio za praktikovanje verskih obreda kada su zvonik, ikonostas, orgulje i sve što je podsećalo na hram uništeni, a objekat pretvoren u bioskopsko-pozorišnu salu.