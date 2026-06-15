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Poznati niški muzičar i tatu majstor, B.Ž. (51) uhapšen je u velikoj akciji niške policije, zajedno sa još dvojicom osumnjičenih, M. J. (38) i M. I. (22) zbog sumnje da su trgovali narkoticima.

Kako je Kuriru nezvanično potvrđeno, policija je u stanu poznatog klavijaturiste i tatu majstora iz Niša pronašla više od pola kilograma kokaina, čija vrednost na tržištu dostiže 50.000 evra.

1/5 Vidi galeriju Kokain, marihuana, oružje i municija pronađeni kod dilera Foto: PU Niš

B. Ž., M. J. i M. I. uhapšeni su 13. juna i Policijska uprava Niš se tada oglasila saopštenjem.

- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su tri osobe iz Niša, B. Ž. (1975) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, M. J. (1988) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i

nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, kao i M. I. (2004), osumnjičenog da je počinio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga - saopšteno je tada iz PU Niš.

Kako su dalje naveli u saopštenju, pretresom stana i drugih prostorija koje B. Ž. koristi pronađeno je 522 grama materije za koju se sumnja da je kokain, 244 grama materije za koju se sumnja da je marihuana, vagica za precizno merenje, oko 47.000 dinara i 1.450 evra koji su, kako se sumnja, stečeni prodajom narkotika, kao i tri putnička vozila i tri motocikla.

- Kod osumnjičenog M. J. pronađeno je oko 1,1 kilogram materije za koju se sumnja da je marihuana, revolver, tri pištolja i jedna automatska puška sa dva okvira, kao i 227 komada municije - saopšteno je iz niške policije.

Zaplenjeni droga i oružje Foto: PU Niš

Policija je prethodno, kako su dodali, zatekla B. Ž. u trenutku kada je M. I. prodao paketić sa 5,7 grama materije za koju se sumnja da je marihuana.