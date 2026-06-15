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Postupak za pranje para koji se pred Specijalnim sudom u Beogradu vodi protiv Veljka Belivuka, Marka Miljkovića, njihovih supruga Bojane i Tanje, bračnog para Filipa i Marije Ivanovski, kao i Belivukove tašte Snežane Đorđević, približava se kraju, s obzirom na to da je za naredno ročište zakazan početak iznošenja završnih reči.

Tokom današnjeg pretresa sud je odbio predlog odbrane da se ukine mera zabrane napuštanja boravišta Bojani Belivuk i Tanji Miljković.

Bojana Belivuk i Tanja Miljković Foto: Ilija Ilić

- Od početka postupka do dana današnjeg, Bojana Belivuk i Tanja Miljković poštovale su mere i redovno se pojavljivale na suđenjima, pa predlažem da se ukine mera zabrane napuštanja boravišta - rekao je branilac optuženih žena vođa klana.

Sa druge strane, tužilaštvo se usprotivilo tom zahtevu.

- Tužilaštvo se protivi ukidanju mere zabrane napuštanja boravišta, imajući u vidu fazu postupka jer ulazimo u završne reči - naveo je tužilac, a sud je nakon većanja, doneo odluku i odbio predlog odbrane.

Deo optužnice izmenjen

Inače, pre nego što tužilaštvo i odbrana iznesu završne argumente, sud je usvojio predlog odbrane da se ispitaju dvojica svedoka, Goran Antonijević i Vladimir Gagić. Advokat vođi klana, Dejan Lazarević, predložio je pomenute svedoke, s obzirom na to da je, kako kaže, jedan deo optužnice u odnosu na Marka Miljkovića izmenjen.

- Ova optužnica je izmenjena u odnosu na jedno krivično delo koje se tiče navodne kupoprodaje stanova pokojnog dede Marka Miljkovića. Što se tiče ovih svedoka i s obzirom na sva saznanja, odbrana je imala prilike i ranije da ih predloži, a to do sada nisu uradili, zato predlažemo da se odbaci taj predlog jer nema opravdanih razloga za tako nešto - rekao je danas javni tužilac Predrag Ćetković.

Ipak, kako je rečeno u sudnici, pomenuti svedoci će biti pozvani, međutim, ukoliko se oni ne odazovu pozivu, predlog za njihovo saslušanje biće otklonjen.

"Zvicer im rešio stanove i ubistva plaćao u kokainu"

Istovremeno, odbijen je i predlog da se obavi veštačenje Srđana Lalića, svedoka saradnika u postupku protiv Belivuka, Miljkovića i ostalih. Podsetimo, Lalić je na prethodnom suđenju tvrdio da su optuženi svu svoju imovinu stekli novcem zarađenim kriminalnim aktivnostima.

Radoje Zvicer, Veljko Belivuk i Srđan Lalić Foto: MUP RS

- Zaradili su od ubistava, trgovine narkoticima, zanatski su se bavili organizovanim kriminalom - rekao je Lalić pred sudom.

Govoreći o nekretninama i skupocenim stvarima koje su posedovali pripadnici grupe, svedok saradnik je tvrdio da su sredstva za njihovu kupovinu poticala iz kriminala, navodeći da je vođa kavačkog klana Radoje Zvicer za pojedina ubistva navodno isplaćivao pripadnike grupe kokainom.

Lalić je pred sudom govorio i o stanu koji se vodi na Tanju Miljković, osporavajući tvrdnje da je nekretnina kupljena novcem dobijenim na svadbi.

- Čitao sam u medijima da su izjavili da su ga kupili novcem, 200.000 evra ako se dobro sećam, koji su dobili na svadbi. Ma kakvi, Miljković bi se ženio svakog četvrtka i subote da je tako - rekao je Lalić.

On je tokom svedočenja ostao pri tvrdnji da su kuće, stanovi, automobili i satovi koje su posedovali optuženi kupljeni novcem stečenim vršenjem krivičnih dela.