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Na raskrsnici Ulice 12. srpske brigade i Omladinske ulice u Novom Pazaru juče se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je povređen motociklista T.N., koji je nakon snažnog udara završio na krovu taksi automobila.

Prema informacijama sa mesta događaja, u sudaru su učestvovali motocikl marke Honda X-ADV kojim je upravljao T.N. i taksi vozilo marke Škoda. Do nesreće je došlo u trenutku kada je vozač taksija pokušao da skrene prema Omladinskoj ulici, nakon čega je usledio silovit sudar sa motociklom koji se kretao glavnim putem. Očevici navode da je prizor bio zastrašujući. Od siline udara motociklista je odbačen u vazduh i završio na krovu taksi vozila, dok je motocikl ostao teško oštećen na kolovozu.

Na mesto nesreće brzo su stigle ekipe Hitne pomoći i policije. Povređeni motociklista T.N. prevezen je ambulantnim vozilom u zdravstvenu ustanovu radi ukazivanja pomoći i dodatnih pregleda. Iako su prve informacije ukazivale na mogućnost težih posledica, prema dostupnim saznanjima motociklista je zadobio lakše telesne povrede, što mnogi smatraju pravim čudom s obzirom na težinu sudara i način na koji je završio na vozilu.