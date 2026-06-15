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Policija u Surdulici isključila je iz saobraćaja P. F. (63) zbog učinjenih saobraćajnih prekršaja.

Policija ga je zaustavila u Jugoslovenskoj ulici u Surdulici, a daljom proverom je utvrđeno da je upravljao mopedom bez registarskih oznaka i bez vozačke dozvole ni za jednu kategoriju motornih vozila, u stanju potpune alkoholisanosti, što predstavlja nasilničku vožnju.

policija
policija Foto: T. S.

Vozaču je određeno zadržavanje i protiv njega je podneta odgovarajuća prekršajna prijava.

Kurir.rs

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