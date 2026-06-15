Vozač mopeda bez tablica i vozačke dozvole isključen je iz saobraćaja u Surdulici zbog nasilničke vožnje pod dejstvom alkohola.
Hronika
PIJAN BEZ DOZVOLE I TABLICA ZA VOLANOM MOPEDA: Policija u Surdulici isključila iz saobraćaja muškarca (63)
Slušaj vest
Policija u Surdulici isključila je iz saobraćaja P. F. (63) zbog učinjenih saobraćajnih prekršaja.
Policija ga je zaustavila u Jugoslovenskoj ulici u Surdulici, a daljom proverom je utvrđeno da je upravljao mopedom bez registarskih oznaka i bez vozačke dozvole ni za jednu kategoriju motornih vozila, u stanju potpune alkoholisanosti, što predstavlja nasilničku vožnju.
policija Foto: T. S.
Vozaču je određeno zadržavanje i protiv njega je podneta odgovarajuća prekršajna prijava.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši