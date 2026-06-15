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Poznati niški muzičar i tatu majstor Bratislav Ž. (51) uhapšen je u velikoj akciji policijezajedno sa M. J. (38) i M. I. (22), zbog sumnje da su umešani u trgovinu narkoticima. Podsetimo, u stanu osumnjičenog pronađeno je više od pola kilograma kokaina, čija se vrednost procenjuje na oko 50.000 evra.

- Bratislav Ž. je godinama poznat u niškom kraju kao klavijaturista, koji redovno nastupa sa bendom, dok paralelno radi i kao tatu majstor - kaže izvor Kurira i dodaje je vest o "prljavim" poslovima i hapšenju šokirala Nišlije.

1/4 Vidi galeriju Ovo je niški muzičar i tatu majstor uhapšen zbog droge Foto: Društvene Mreže

Policijska uprava Niš oglasila se saopštenjem nakon akcije sprovedene 13. juna.

- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su tri osobe iz Niša, B. Ž. (1975) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, M. J. (1988) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, kao i M. I. (2004), osumnjičenog da je počinio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga - navedeno je u saopštenju PU Niš.

Kako je saopštila policija, pretresom stana i drugih prostorija koje koristi B. Ž. pronađeno je 522 grama materije za koju se sumnja da je kokain, 244 grama materije za koju se sumnja da je marihuana, vagica za precizno merenje, oko 47.000 dinara i 1.450 evra za koje se sumnja da potiču od prodaje narkotika, kao i tri putnička vozila i tri motocikla.

1/5 Vidi galeriju Kokain, marihuana, oružje i municija pronađeni kod dilera Foto: PU Niš

- Kod osumnjičenog M. J. pronađeno je oko 1,1 kilogram materije za koju se sumnja da je marihuana, revolver, tri pištolja i jedna automatska puška sa dva okvira, kao i 227 komada municije - navodi se u saopštenju policije.

Prema informacijama PU Niš, policijski službenici su prethodno zatekli B. Ž. u trenutku kada je M. I. prodao paketić sa 5,7 grama materije za koju se sumnja da je marihuana.

- Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni višem javnom tužiocu u Nišu - saopštila je policija.

Kako pričaju Nišlije, uhapšeno Bratislav Ž. važi za imućnijeg, a svoje bogatstvo pravdavao je danonoćnim radom.