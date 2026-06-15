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Slučaj internet prevare prilikom prodaje klima-uređaja, u kojem se jedno lice sumnjiči da je oštetilo najmanje 35 građana, je prvi uspešno rasvetljen slučaj gašenja prevarnog internet domena putem nacionalne platforme „Sajber straža“, kao jedinstvenog mesta za prijavljivanje sumnjivih aktivnosti i efikasniju saradnju nadležnih institucija u zaštiti građana u digitalnom okruženju.

U ovom slučaju, Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Uprave za tehniku, Ministarstva unutrašnjih poslova primila je putem platforme „Sajber straža“ prijavu koja je ukazivala na sumnju da se određeni internet domen koristi za prevarnu prodaju klima-uređaja.

Po prijemu prijave, izvršene su provere internet prezentacije, podataka o domenu i drugih dostupnih informacija. Analizom su utvrđeni indikatori koji su ukazivali na moguću zloupotrebu domena u prevarne svrhe, zbog čega je, radi sprečavanja daljeg oštećenja građana, pokrenuta procedura za njegovu privremenu suspenziju.

Daljom koordinacijom sa organizacionim jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova utvrđeno je da Policijska uprava za grad Beograd, u saradnji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, već postupa u predmetu koji se odnosi na ista lica i isti modus izvršenja krivičnog dela, što je rezultiralo i hapšenjem osumnjičenog, kojem se stavlja na teret da je u periodu od aprila 2022. do maja 2026. godine doveo u zabludu 35 građana i oštetio ih za više od 2,2 miliona dinara.

Ovaj slučaj pokazuje da vrednost platforme „Sajber straža“ nije samo u prijemu prijava, već i u mogućnosti da se na osnovu blagovremeno dostavljenih informacija:

– brzo identifikuju potencijalno prevarni internet domeni;

– preduzmu mere radi sprečavanja novih prevara i daljeg oštećenja građana;

– povežu novi podaci sa već pokrenutim istragama;

– unapredi saradnja i koordinacija nadležnih organa i partnera.

Podsećamo da platforma „Sajber straža“ omogućava građanima i privrednim subjektima da na jednom mestu prijave sumnjive internet prodavnice i domene, fišing kampanje, investicione i druge internet prevare, kao i različite oblike visokotehnološkog kriminala.

Ministarstvo unutrašnjih poslova poziva građane da sumnjive internet stranice, oglase i ponude prijave bez odlaganja. Čak i kada je postupak već pokrenut, svaka nova prijava može doprineti identifikaciji dodatnih oštećenih lica, obezbeđivanju dokaza, povezivanju srodnih slučajeva i sprečavanju novih zloupotreba.

Prijave se mogu podneti putem nacionalne platforme „Sajber straža“: https://sajberstraza.gov.rs.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije nastaviće da, u saradnji sa javnim tužilaštvima, Registrom nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS), pružaocima internet usluga i drugim relevantnim partnerima, unapređuje mehanizme za rano otkrivanje i suzbijanje internet prevara, kao i zaštitu građana u digitalnom okruženju.

Kurir.rs