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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za kriminalističko- obaveštajni rad i SBPOK, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Policijskom upravom u Nišu i Žandarmerijom, zaplenili su veću količinu oružja i eksplozivnih sredstava za koje se sumnja da su bili namenjeni daljoj prodaji na crnom tržištu.

Intenzivnim operativnim radom, policija je na području Niša pronašla i zaplenila automobil marke "daevu", u čijem je prtljažniku pronađeno 70 ručnih bombi, dva ručna raketna bacača i dve automatske puške.

Policija nastavlja dalji rad na rasvetljavanju ovog slučaja.

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