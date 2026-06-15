Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za kriminalističko- obaveštajni rad i SBPOK, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Policijskom upravom u Nišu i Žandarmerijom, zaplenili su veću količinu oružja i eksplozivnih sredstava za koje se sumnja da su bili namenjeni daljoj prodaji na crnom tržištu.