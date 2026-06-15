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Na Ibarskoj magsitrali u mestu Bare, tokom popodnenvih sati došlo je do teške saobraćajne nezgode kada su se sudarila dva automobila, "volkswagen touran" i "škoda fabia" novopazarskih oznaka.

- U "volkswagenu" su se nalazili muškarac, žena i beba stara svega 15 dana, dok je u škodi bio samo jedan muškarac. Na lice mesta odmah su stigla dva vozila Hitne pomoći koja su povređene transportovali u bolnicu u Kraljevu - kaže za RINU jedan od očevidaca.

Prema nezvaničnim informacijama sa terena, iako je sudar bio izuzetno silovit, povređeni nisu životno ugroženi.

Teška nesreća na Ibarskoj magistrali Foto: RINA

Na mestu nesreće intervenisali su pripadnici policije i vatrogasno-spasilačke službe, i ekipe Hitne pomoći. Zbog uviđaja saobraćaj na ovoj deonici Ibarske magistrale trenutno je obustavljen.

Zastoj traje više od pola sata, a na ovoj frekventnoj saobraćajnici već su formirane kilometarske kolone vozila. Uzrok nesreće i sve okolnosti pod kojima je do nje došlo biće poznati nakon završetka policijskog uviđaja

Kurir.rs/Rina

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