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U sredu, pred Višim sudom u Beogradu, trebalo bi da se održi pripremno ročište u postupku protiv Srđana P. koji se optužnicom tereti da je 15. septembra prošle godine, u naselju Veliko Polje, iz bezobzirne osvete ubio Igora J. i izazvao opasnost po imovinu paljenjem objekata.

Kako je tužilaštvo ranije saopštilo, motiv je bila prodaja zemljišta.

Naime, postoji opravdana sumnja da je Srđan odlučio da se osveti porodici ubijenog Igora jer Igorov otac nije pristao da mu proda plac na kojem se nalazio objekat poznat kao "magaza".

Naime, kako je Kurir pisao, drama je počela oko 11.30 časova u Ulici Jovana Jovanovića Zmaja, blizu Obrenovca, gde je okrivljeni ušao u verbalni sukob sa ocem i suprugom oštećenog. Nakon svađe, on je benzinom polio i zapalio "magazu", koja je potpuno izgorela, a potom i pomoćni objekat kuće.

Hapšenje osumnjičenog Srđana P. zbog ubistva u Obrenovcu Foto: Mup

Pre nego što je pobegao sa lica mesta, Srđan P. je fizički nasrnuo na Igora J., udarivši ga palicom u predelu noge.

Optužnicom, koja je dostavljena Višem sudu u Beogradu na potvrđivanje, Srđan P. se tereti za dva teška krivična dela: Teško ubistvo i Izazivanje opšte opasnosti.

Smrtonosni nalet automobilom

Svega sat vremena kasnije, sukob je dobio tragičan epilog. Oko 12.40 časova u Ulici Jovana Miličevića, Srđan P. je, upravljajući automobilom marke "reno", namerno prešao u suprotnu traku i udario Igora J., koji se u tom trenutku kretao biciklom.

Od siline udarca, Igor J. je zadobio teške telesne povrede kojima je podlegao istog dana u 13.15 časova, uprkos naporima lekara.

Srđan se dao u bekstvo, ali je uhapšen oko 17 časova kod Uba.

1/8 Vidi galeriju Mesto zločina u Velikom Polju Foto: Kurir

Sedeo u kafani kad mu je stigla poruka

Posebno uznemirava činjenica da je osumnjičeni krvavi pir snimak telefonom a potom video objavio na društvenim mrežama.

Na snimku se čuje kako osumnjičeni govori o razlozima zbog kojih je počinio monstruozni zločin, a potom pokazuje i automobil kojim je, kako tvrdi, udario žrtvu i usmrtio je.

- Ljudi, ovako, sledeći put uzme li neko moje ime u usta ili ime moje porodice, zgazi li neko na moju porodicu, je li tako Ićo, reci, umireš polako, ali sigurno, ljubi te brat. Ovo je auto s kojim sam ga spucao, nije se nadao mukica, a tamo mu gori kuća, tako da on uživa. Vidimo se ljudi dok ne dođe policija, pozdrav - čuje se na snimku koji je navodno snimio ubica i objavio na društvene mreže.

Ispod pogledajte snimak kuće koju je osumnjičeni zapalio, pre nego što je navodno počinio ubistvo:

00:30 Zapaljena kuća u Obrenovcu pre ubistva Izvor: Kurir