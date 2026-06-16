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Danas se prevrnuo traktor u Ivanjici, što je otežalo odvijanje saobraćaja na ovoj deonici puta.

Kako prenosi Instagram stranica "info_liga_mediatim", učesnici su lakše povređeni. 

Prema nezvaničnim informacijama,putnički automobil je udario u traktorsku prikolicu otpozadi, nakon čega je došlo do prevrtanja traktora.

Na licu mesta intervenisale su nadležne službe koje vrše uviđaj i utvrđuju sve okolnosti pod kojima je došlo do nezgode.

Kurir.rs

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