U Ivanjici se prevrnuo traktor nakon što je putničko vozilo udarilo u prikolicu. Saobraćaj je otežan, a prema nezvaničnim informacijama učesnici su lakše povređeni
Saobraćajni incident
AUTOMOBIL SE ZAKUCAO U TRAKTOR, NASTAO KARAMBOL! Teška saobraćajna nesreća u Ivanjici: Više povređenih (FOTO)
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Danas se prevrnuo traktor u Ivanjici, što je otežalo odvijanje saobraćaja na ovoj deonici puta.
Kako prenosi Instagram stranica "info_liga_mediatim", učesnici su lakše povređeni.
Prema nezvaničnim informacijama,putnički automobil je udario u traktorsku prikolicu otpozadi, nakon čega je došlo do prevrtanja traktora.
Na licu mesta intervenisale su nadležne službe koje vrše uviđaj i utvrđuju sve okolnosti pod kojima je došlo do nezgode.
Kurir.rs
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