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Kako nezvanično saznajemo od izvora bliskog istrazi, u zajedničkoj akciji Višeg javnog tužilaštva u Beogradu UKP i SAJ uhapšen je još jedan osumnjičeni za saizvršilaštvo u teškom ubistvu Aleksandra Nešovića 12. maja u restoranu "27" na Senjaku.

Za uhapšenog se, prema rečima našeg izvora, sumnja da je pripremio teren za ovo teško ubistvo ili čak i lično pucao na Nešovića zajedno sa Sašom Vukovićem zvanim Boske koji se nalazi u pritvoru od 14. maja.

U proširenoj istrazi VJT u Beogradu ovo lice će biti 12 osumnjičeni koji se dovodi u vezu sa podmuklim ubistvom Nešovića čije je telo pronađeno naknadno u jednom buretu zakopanom kod Jarkovačkog jezera, odnosno četvrto lice koje se sumnjiči za saizvršilaštvo.

Pored Vukovića i ovog lica kao saizvršioci sumnjiče se Mario S. i Vukovićeva žena Danka.

Kurir.rs

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