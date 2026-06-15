Slušaj vest

Na kružnom toku kod naplatne rampe na ulazu u Sremsku Mitrovicu večeras oko 19.30 časova dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj se prevrnuo teretni kamion.

Prema fotografijama sa lica mesta, kamion je prevozio veću količinu metalnog otpada i gvozdenog materijala, koji se nakon prevrtanja rasuo po kolovozu i pored puta. Teret je završio van prikolice, dok je vozilo ostalo prevrnuto na boku usred kružnog toka.

Na mestu nezgode nalaze se pripadnici policije koji vrše uviđaj, a saobraćaj se odvija otežano. Za sada nije poznato kako je došlo do prevrtanja teretnjaka, niti da li u nezgodi ima povređenih osoba.

Kamion se prevrnuo na bok u Sremskoj Mitrovici Foto: Kurir.rs/D. Š.

Vozačima se savetuje dodatni oprez prilikom prolaska ovom deonicom, jer uklanjanje vozila i rasutog tereta može potrajati.

Uzrok nezgode biće poznat nakon završetka policijskog uviđaja.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaKOLAPS NA AUTO-PUTU KOD SURČINA! Saobraćajna nesreća paralisala saobraćaj: Vozačima se savetuje preusmeravanje na alternativne pravce!
Ilustracija - policija
HronikaPREVRNUO SE KAMION SA CISTERNOM KOD KISAČA Nesreća nadomak Novog Sada: Oštećeno više vozila, na putu PROLIVENA VEĆA KOLIČINA ULJA (VIDEO)
Screenshot 2025-11-27 185814.jpg
HronikaKAMION SE PREVRNUO NA AUTO-PUTU "MILOŠ VELIKI" Nesreća kod Ljiga, srča svuda rasuta po putu! (VIDEO)
Screenshot 2025-07-31 164606.jpg
HronikaPREVRNUO SE KAMION NASRED PUTA! Nezgoda u Zemun polju, stvaraju se zastoji (VIDEO)
Screenshot 2025-05-08 183727.jpg