Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Na kružnom toku kod naplatne rampe na ulazu u Sremsku Mitrovicu večeras oko 19.30 časova dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj se prevrnuo teretni kamion.

Prema fotografijama sa lica mesta, kamion je prevozio veću količinu metalnog otpada i gvozdenog materijala, koji se nakon prevrtanja rasuo po kolovozu i pored puta. Teret je završio van prikolice, dok je vozilo ostalo prevrnuto na boku usred kružnog toka.

Na mestu nezgode nalaze se pripadnici policije koji vrše uviđaj, a saobraćaj se odvija otežano. Za sada nije poznato kako je došlo do prevrtanja teretnjaka, niti da li u nezgodi ima povređenih osoba.

1/3 Vidi galeriju Kamion se prevrnuo na bok u Sremskoj Mitrovici Foto: Kurir.rs/D. Š.

Vozačima se savetuje dodatni oprez prilikom prolaska ovom deonicom, jer uklanjanje vozila i rasutog tereta može potrajati.

Uzrok nezgode biće poznat nakon završetka policijskog uviđaja.