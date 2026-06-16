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Osnovni sud u Prizrenu, Odeljenje za maloletnike, odredio je jednomesečni pritvor maloletniku osumnjičenom za krivično delo "teško ubistvo".

Prema saopštenju suda, mera pritvora trajaće do 14. jula 2026. godine.

Odluku je doneo sudija za prethodni postupak, koji je, nakon uvida u spise predmeta i saslušanja stranaka na sednici za određivanje mere, ocenio da je zahtev Državnog tužilaštva za određivanje pritvora osnovan.

Sud je obrazložio da je pritvor u ovoj fazi postupka neophodan za nesmetan tok istrage i obezbeđivanje prisustva maloletnika pred pravosudnim organima.

U međuvremenu, tokom popodneva 15. juna 2026. godine, Osnovni sud u Prizrenu je takođe usvojio zahteve za određivanje pritvora protiv još dve osobe.

Reč je o osumnjičenom Š.O., koji se tereti da je kao saučesnik počinio krivično delo "teško ubistvo", kao i o osumnjičenom maloletniku., koji je u pritvoru od 48 sati i osumnjičen je za krivično delo "učestvovanje u teškom ubistvu".

Ove zahteve razmatraće Odeljenje za teška krivična dela, dok se od sudije za prethodni postupak očekuje da u zakonskom roku zakaže ročište o merama bezbednosti.