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Imali su direktore, rukovodioce proizvodnje, prodavce, pa čak i sopstvene zaposlene: Ono što je bečka policija otkrila tokom „Operacije Psiho“ u Beč-Lizingu više podseća na srednju kompaniju nego na narko-bandu.

Istraga se fokusira na trojicu austrijskih osumnjičenih starosti 42, 46 i 55 godina. Optuženi su da su organizovali proizvodnju, skladištenje, regrutovanje, distribuciju i prodaju kanabisa na veoma profesionalan način.

Tone droge proizvedene

Kako se navodi, muškarci su navodno preuzeli objekat u Beč-Lizingu i pretvorili ga u ilegalnu fabriku kanabisa. Prema istražiteljima, uzgajane su hiljade biljaka i proizvedene su tone proizvoda na površini od približno 3.200 kvadratnih metara.

1/6 Vidi galeriju Zaplena droge u Beču Foto: LPD Wien

Prema policiji, 46-godišnjak je smatran rukovodiocem proizvodnje i bio je poznat pod nadimkom „Psihonaut“ zbog svog izuzetno kontrolišućeg ponašanja. Policijska operacija protiv kompanije za marihuanu na kraju je nazvana „Operacija Psiho“.

Čovek je navodno posedovao 20 mobilnih telefona, iznajmljivao stanove pod lažnim imenima i radio je i do dvanaest sati dnevno. Čak je navodno imao stroga pravila u vezi sa novcem od droge: prema istražiteljima, ako bi takozvani „kuriri“ dostavili previše sitnih novčanica, morali su da plate kaznu.

Devet muškaraca iz Srbije i BiH

Prema policiji, osumnjičeni organizatori zaposlili su najmanje devet muškaraca iz Srbije i Bosne da rade u proizvodnoj hali. Ovi „baštovani“ su ilegalno boravili u Austriji, a za neke se kaže da su živeli direktno u hali, koja je sadržala spavaće sobe, kuhinju i zajedničke prostorije.

Racija se dogodila u septembru 2025. Tokom operacije, istražitelji su zaplenili približno jednu tonu kanabisa, 1,4 miliona evra u gotovini, zlato, dragocenosti, falsifikovana lična dokumenta i pištolj Glok. Samo ulična vrednost droge procenjuje se na do 5 miliona evra. Prema policiji, sadržaj THC-a u „proizvodima“ bio je izuzetno visok, čak 20 procenata!

Pozadina osumnjičenih takođe je izazvala uzbuđenje. Odeljenje za kriminalističke istrage pratilo je muškarce od 2019. godine. U to vreme, navodno su pokušali da kopaju tunel do razvodne kutije.

Istražitelji su prvi put postali svesni grupe kada se trotoar iznad tunela urušio.