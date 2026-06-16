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Muškarac S. Č. (41) uhapšen je nakon što je u pekari u Ulici Terazije ortopedskom štakom polomio staklenu vitrinu, povredio jednu radnicu srčom, a drugu udario pesnicom u lice jer su odbile da ga usluže preko reda.

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu hitno je predložilo određivanje pritvora za osumnjičenog, koji je na saslušanju izabrao da se brani ćutanjem.

Tužilaštvo je Prvom osnovnom sudu u Beogradu podnelo zvaničan predlog za određivanje pritvora protiv S. Č. Kako saznajemo, iza rešetaka bi mogao da ostane zbog opasnosti od bekstva, kao i zbog opravdane bojazni da bi boravkom na slobodi mogao u kratkom vremenskom periodu da ponovi krivično delo.

Svemu je prethodilo hapšenje i policijsko zadržavanje do 48 sati, koje je određeno 13. juna zbog sumnje da je počinjeno krivično delo nasilničko ponašanje.

Drama se odigrala 12. juna, oko 16 časova, u jednoj pekari u Ulici Terazije, naočigled šokiranih prolaznika i mušterija. Prema navodima iz krivične prijave, S. Č. je ušao u objekat i drsko zahtevao da bude uslužen mimo reda. Kada su radnice to profesionalno odbile, usledio je napad besa.

Osumnjičeni je prvo počeo glasno da galami i urla na zaposlene, a onda je prešao na fizičko nasilje. Ortopedskom štakom koju je imao sa sobom, svom silinom je udario i razbio staklo na izložbenoj vitrini objekta.

Usled pucanja stakla, komadi oštre srče poleteli su ka radnicama, a jedna od njih, Z. S. (23), zadobila je posekotinu. U nameri da smiri situaciju i zaštiti koleginicu, nasilniku je prišla druga radnica, S. K. (54), ali je umesto smirivanja situacije dobila snažan udarac zatvorenom šakom direktno u lice!

Obe radnice su hitno prevezene u Urgentni centar, gde su im lekari specijalisti konstatovali lakše telesne povrede (LTP). Svojim bezobzirnim ponašanjem, S. Č. je teže poremetio javni red i mir i ozbiljno ugrozio spokojstvo građana na jednoj od najprometnijih lokacija u gradu.

Prilikom saslušanja koje je održano u nedelju, 14. juna, osumnjičeni S. Č. je naglo promenio taktiku. Pred postupajućim tužiocem je iskoristio svoje zakonsko pravo i odlučio da ne iznosi odbranu, odnosno branio se ćutanjem.