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M. M. (29) primljen je protekle noći u Urgentni centar u Beogradu sa teškim povredama noge, nakon što mu je, kako se sumnja, poznanik sekirom rasekao stopalo u stanu u kojem je boravio.

Prema poslednjim informacijama iz zdravstvene ustanove, povređeni mladić je trenutno u stabilnom stanju, ali težina povreda zahteva dalju medicinsku negu.

"Oštećeni je policajcima tvrdio da uopšte ne poznaje napadača. Prema njegovoj verziji priče, nepoznati mladić mu je iznenada upao u stan i naneo mu povrede sekirom", otkriva nezvanično izvor blizak istrazi.

Međutim, stanari zgrade u kojoj se napad dogodio imaju potpuno drugačiju verziju priče koja obara tezu o "nepoznatom upadaču". Prema rečima komšija, iz stana u kojem Marko M. boravi kao podstanar, sinoć se prvo čula žestoka rasprava, koja je ubrzo eskalirala u masovnu tuču. Komšije dodaju da u tom stanu često boravi više mlađih muškaraca koji se retko viđaju van zgrade.

Paralelno sa ispitivanjem svedoka, policija je otkrila i važne detalje iz biografije žrtve koji bi mogli da rasvetle motiv ovog brutalnog napada.

M. M. je već nekoliko puta hapšen zbog različitih krivičnih dela i u operativnim podacima se vodi kao "stari znalac" policije.

Sumnja se da je u incidentu učestvovalo više osoba. Inspektori su već preuzeli snimke sa sigurnosnih kamera sa okolnih objekata kako bi rekonstruisali kretanje osumnjičenih.

Istraga i potraga za napadačem koji je koristio sekiru su u toku, a policija proverava da li je motiv napada raščišćavanje računa odranije.