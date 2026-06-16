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Porodično nasilje odigralo se juče nadomak Beograda kada je Ž. N. (69) nasred ulice skalpelom zasekao vrat svojoj snahi I. N. (70).

Nesrećna žena oblivena krvlju uspela je da utrči u lokalnu ambulantu gde joj je spasen život, dok je osumnjičeni odmah uhapšen nakon što je priznao da je izgubio razum jer mu je žrtva dobacila "da će uskoro umreti".

Ž. N. i I. N., supruga njegovog pokojnog brata za sobom imaju neraščišćene račune.

Nakon kratke, ali žustre verbalne rasprave pod vedrim nebom, šezdesetdevetogodišnji čovek je posegnuo za skalpelom.

Nesrećna žena je uspela da se otrgne i utrči u obližnju lokalnu ambulantu. Lekari su reagovali u sekundi, sanirali duboku rasekotinu.

Policija je ubrzo nakon napada locirala i uhapsila Ž. N. a on je navodno u stanici rekao sledeće:

- Godinama smo u lošim odnosima, vređala me je i ranije na ulici... Ali juče mi je dobacila da ću uskoro umreti. To me je potpuno izbezumilo i razbesnelo."