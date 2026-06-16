Hronika
ALBANCI SE POTUKLI U PREŠEVU: Izboden muškarac koji je pokušao da ih smiri, hitno prevezen u hitnu u Vranju
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U toku noći, u Preševu se dogodila tuča između dvojice Albanaca u kojoj je teško povređeno treće lice koje je pokušalo da spreči sukob.
Muškarac koji je pokušao da spreči sukob dvojice Albanaca, primljen je nešto posle ponoći u Zdravstveni centar u Vranju, sa ubodnim ranama u predelu stomaka i grudnog koša.
Policija se ovim povodom nije još oglasila, kao ni tužilaštvo.
Kurir.rs/Blic
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