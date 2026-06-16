Slušaj vest

Jedna osoba je poginula, dok je druga zadobila povrede u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros oko 6.20 sati na putu Kraljevo-Raška.

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila kada su se iz za sada nepoznatog razloga sudarila dva putnička vozila u blizini tržnog cetra "Tempo".

Ekipa Hitne pomoći odmah je izaša na lice mesta kako bi pružila pomoć povređenima i prevezla ih u najbližu zdravstvenu ustanovu, a lekari su samo mogli da konstatuju smrt jedne osobe.

Pripadnici policije su obavili uviđaj na licu mesta, a istaga će utvrditi kako je do nesreće došlo. Istraga je u toku.

Kurir.rs/Telegraf, Tanjug

Ne propustiteHronikaAUTOMOBIL SE ZAKUCAO U TRAKTOR, NASTAO KARAMBOL! Teška saobraćajna nesreća u Ivanjici: Više povređenih (FOTO)
policija
HronikaPREVRNUO SE KAMION NA ULAZU U SREMSKU MITROVICU: Metal rasut po kolovozu, policija na terenu! (FOTO)
2.jpeg
HronikaSMRSKANA VOZILA, U JEDNOM BEBA OD 15 DANA! Teška saobraćajka na Ibarskoj magistrali: Saobraćaj obustavljen, više povređenih (FOTO)
IMG_3608_screenshot_1.jpeg
HronikaOBJAVLJEN SNIMAK NESREĆE U NOVOM PAZARU KOJI LEDI KRV: Stravičan sudar, motociklista završio na KROVU TAKSIJA (VIDEO)
sudar