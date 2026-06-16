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Jedna osoba je poginula, dok je druga zadobila povrede u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros oko 6.20 sati na putu Kraljevo-Raška.

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila kada su se iz za sada nepoznatog razloga sudarila dva putnička vozila u blizini tržnog cetra "Tempo".

Ekipa Hitne pomoći odmah je izaša na lice mesta kako bi pružila pomoć povređenima i prevezla ih u najbližu zdravstvenu ustanovu, a lekari su samo mogli da konstatuju smrt jedne osobe.

Pripadnici policije su obavili uviđaj na licu mesta, a istaga će utvrditi kako je do nesreće došlo. Istraga je u toku.