Hronika
TEŠKA NESREĆA U KRALJEVU: Sudarila se dva automobila, jedna osoba poginula
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Jedna osoba je poginula, dok je druga zadobila povrede u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros oko 6.20 sati na putu Kraljevo-Raška.
Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila kada su se iz za sada nepoznatog razloga sudarila dva putnička vozila u blizini tržnog cetra "Tempo".
Ekipa Hitne pomoći odmah je izaša na lice mesta kako bi pružila pomoć povređenima i prevezla ih u najbližu zdravstvenu ustanovu, a lekari su samo mogli da konstatuju smrt jedne osobe.
Pripadnici policije su obavili uviđaj na licu mesta, a istaga će utvrditi kako je do nesreće došlo. Istraga je u toku.
Kurir.rs/Telegraf, Tanjug
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