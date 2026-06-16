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Mile Ivanović (30) iz Šapca zadobio je teške opekotine u požaru i trenutno se nalazi na lečenju u Beogradu. Njegova mama, Danijela, oglasila se za Kurir rekavši da je njenom sinu preko potrebna pomoć svih dobrih ljudi.

Ona je uputila i emotivnu poruku zahvalnosti svim ljudima koji su se odazvali apelima za pomoć njenom sinu.

- Zahvaljujem se od srca svima koji su se javili da daju krv, daju kožu ili ponude bilo kakvu vrstu pomoći mom sinu Milu. Vaša podrška, briga i spremnost da pomognete u najtežem vremenu za našu porodicu daju nam snagu da izdržimo ovu borbu - poručila je Danijela Ivanović, majka povređenog mladića.

Foto: Screenshot

Ona je posebno naglasila da porodici u ovom trenutku nije potrebna novčana pomoć, već podrška u vidu dobrovoljnog davanja krvi i kože.

- Želim da naglasim da nam trenutno nije potrebna finansijska pomoć. Ono što je Milu sada najpotrebnije jesu davaoci krvi i davaoci kože, jer ga u narednom periodu očekuje još operacija i dug put oporavka. Molim sve ljude dobre volje koji su u mogućnosti da pomognu na ovaj način da se odazovu. Svako davanje krvi i svaki potencijalni davalac kože mogu biti neprocenjivi za Milovo lečenje - rekla je ona.

Stoga, za Mila Ivanovića, koji je teško povređen u požaru i nalazi se u kritičnom stanju na Odeljenju plastične hirurgije u Beogradu, hitno su potrebni davaoci krvi, bez obzira na krvnu grupu, kao i davaoci kože.

Pomozite ako možete

Prema rečima porodice, lekari se svakodnevno bore za njegov život, a zbog teških opekotina neophodne su transplantacije kože kako bi se sprečile komplikacije i smanjio rizik od razvoja sepse.

Davaoci kože mogu biti punoletne i zdrave osobe, a potrebne analize i testiranja moguće je obaviti u Šapcu i Bogatiću.

- Hvala svima što ste uz nas, što delite naše apele i što ste pokazali da humanost i dalje živi među ljudima - poručila je Danijela Ivanović.