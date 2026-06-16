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Katalonska policija je uspela konačno da identifikuje muškarca koji je 10. juna oko 10 sati likvidiran u Ulici Balmes u Barseloni i, kako navode šanski mediji, radi se o državljaninu Srbije za koji je bio na poternici!

Prema rečima novinarke Ane Punsi, muškarac je mladi državljanin Srbije koji je bio predmet evropskog naloga za hapšenje koji su izdale belgijske vlasti. Katalonska policija je zvanično nazvala ovu krivičnu istragu "Cas Diamant", što u prevodu znači "Slučaj Dijamant".

1/6 Vidi galeriju Uviđaj nakon ubistva u Barseloni 10. juna Foto: Printscreen/elperiodico.com

- Identifikacija tela je bio jedan od najvećih izazova za Odeljenje za krivične istrage (DIC) katalonske policije (Mosos d'Eskuadra). Mladi Srbin se kretao po katalonskoj prestonici koristeći različite identitete i falsifikovane pasoše, vrhunskog kvaliteta, što je u početku dovelo istražitelje u zabludu i odužilo potvrdu njegovog pravog identiteta - navode izvori španskih medija, pozivajući se na izvore iz vrha katalonske policije.

S obzirom na to da je ubijeni Srbin kod sebe imao više falsifikovanih dokumenata različitih država, španska policija je preko Interpola i Evropola poslala njegove otiske prstiju i DNK materijal kako bi se ti tragovi uporedili sa onima iz njihovih baza.

- Identitet je definitivno utvrđen 12. juna, nakon što su njegovi otisci prstiju i DNK profil provučeni kroz Evropolovu bazu podataka, kada je i iskočila crvena poternica iz Belgije - navode mediji i navode zbog čega je Belgija tragala za Srbinom koji se skrivao u Barseloni.

Telo ubijenog nasred ulice Foto: Printscreen/elperiodico.com

- Belgijske vlasti su za Srbinom raspisale Evropski nalog za hapšenje jer je bio označen kao visokopozicionirani član kriminalne grupe koja se bavila uvozom i distribucijom velikih količina kokaina preko luke u Antverpenu. Pored učešća u švercu droge, belgijsko pravosuđe ga tereti i za učešće u organizovanoj kriminalnoj grupi i pranju milionskih iznosa stečenih prodajom narkotika na teritoriji Zapadne Evrope - ističu španski mediji najnovije detalje istrage o surovoj mafijaškoj likvidaciji koja se dogodila u Barseloni.

Podsetimo, zabunu oko identiteta žrtve likvidacije unelo je to što je ubijeni muškarac posedovao lična dokumenta koja su sadržala različite identitete. Istražitelji su najpre posumnjali da se radi o muškarcu sa Balkana i o nastavku rata kavačkog i škaljarskog klana.

- Na taj zaključak je upućivao način na koji je ubistvo izvršeno, jer je to "modus operandi" balkanskih kriminalnih grupa. Takođe, u Barseloni je samo tri dana ranije, 7. juna, gotovo na identičan način likvidiran Beograđanin Mario Đolović (40). Međutim, situacija se zakoplikovala kada su katalonski istražitelji dobili informaciju da je ubijeni muškarac možda rođeni brat poznatog fudbalera iz Irske. Na to ih je navela činjenica da je njegova porodica na dan ubistva prijavila njegov nestanak nakon što je otputovao u Barselonu. Takođe, brat irskog fudbalera je povezan sa kriminalnim klanom iz Irske koji sarađuje sa kavačkim klanom - objašnjava izvor i dodaje:

- Međutim, ubrzo je došlo do filmskog obrta! Ispostavilo se da ubijeni muškarac nije brat irskog sportiste i da ovaj slučaj nema veze sa njegovim nestankom! Za tim mladićem se i dalje traga - dodaje izvor.

Podsetimo, ubica je 10. juna ujutru prišao žrtvi s leđa na ulici i ispalio mu hitac u potiljak, a zatim je pobegao. Kamere su snimile egzekutora, a interesantno je da on nije skrivao svoje lice!

Osumnjičeni za ubistvo u Barseloni Foto: Printscreen/metropoliabierta.elespanol.com