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Na teritoriji opštine Aleksinac otkriven je veliki arsenal naoružanja, a prema prvim informacijama zaplenjeno je čak 70 bombi, dva ručna raketna bacača i dve automatske puške.

Više o ovoj temi, za emisiju "Redakcija", govorila je Violeta Milićević-novinar Kurira.

- Kako je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova, oružje je pronađeno u automobilu marke "Deu", koji nije bio registrovan, na lokalnom putu između Niša i Aleksinca. Prema nezvaničnim saznanjima, nakon pronalaska vozila, policija je uhapsila muškarca (41) u jednoj kući u selu u blizini mesta gde je automobil otkriven. Za sada nije poznato da li je uhapšeni direktno povezan sa pronađenim oružjem, a istraga je u toku - rekla je Milićević.

Violeta Milićević - novinar Kurira Foto: Kurir Televizija

U toku DNK veštačenja i analiza tragova!

Dok se u narednim danima očekuje više informacija o velikoj zapleni kod Aleksinca, kako kaže, nadležni organi intenzivno rade na rasvetljavanju slučaja

- Nadležni organi trenutno rade na utvrđivanju svih okolnosti ovog slučaja. U toku su veštačenja, kao i DNK analize koje bi trebalo da pokažu da li postoje tragovi koji osumnjičenog povezuju sa zaplenjenim naoružanjem. Istraga proverava i da li je oružje možda bilo namenjeno daljoj distribuciji, ali za sada nema zvanične potvrde takvih navoda. Više detalja očekuje se nakon završetka prvih faza istrage. Povodom ovog slučaja kontaktirano je Više javno tužilaštvo u Nišu, odakle se očekuje zvanično saopštenje. Prema dosadašnjim informacijama, reč je o jednoj od najvećih zaplena oružja na području Policijske uprave Niš u poslednjih nekoliko godina - za emisiju "Redakcija" objasnila je Milićević.

Da podsetimo, poznati niški muzičar i tatu majstor, B.Ž. (51) uhapšen je juče u velikoj akciji niške policije, zajedno sa još dvojicom osumnjičenih, M. J. (38) i M. I. (22) zbog sumnje da su trgovali narkoticima. Kako je Kuriru nezvanično potvrđeno, policija je u stanu poznatog klavijaturiste i tatu majstora iz Niša pronašla više od pola kilograma kokaina, čija vrednost na tržištu dostiže 50.000evra. Očekuje se rasplet događaja i kada je ovaj slučaj u pitanju.

02:23 ŠOKANTNA ZAPLENA KOD NIŠA! U neregistrovanom automobilu pronađeno 70 bombi, 2 ručna raketna bacača i 2 automatske puške Izvor: Kurir televizija

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