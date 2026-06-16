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Potraga za muškarcem (38) iz Kragujevca, čiji je nestanak prijavljen pre dva dana, završena je tragično. Prema saznanjima, policija je danas u Šumaricama najpre pronašla njegov automobil, a potom i telo muškarca za koje se sumnja da je reč o nestalom Kragujevčaninu.

Kako se saznaje, beli reno megan, uočen je na području Spomen-parka Šumarice. Tokom dalje pretrage terena, nedaleko od automobila, na uzvišenju iznad mesta gde je vozilo bilo parkirano, pronađeno je i telo.

Na licu mesta obavljen je uviđaj, a nadležni organi preduzimaju sve mere kako bi bile utvrđene sve okolnosti ovog događaja.