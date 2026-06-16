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Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije raspisalo je konkurs za prijem 100 kandidata u Jedinicu za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO), saopšteno je na zvaničnom Instagram nalogu MUP. Konkurs je otvoren za sve zainteresovane kandidate koji ispunjavaju propisane uslove, a rok za podnošenje prijava traje do 13. jula 2026. godine.

U objavi kojom je najavljen konkurs, iz MUP poručuju da su pripadnici ove jedinice sinonim za poverenje, zaštitu i odgovornost, ističući da se radi o službi koja je "uvek prisutna, a retko viđena".

- Poverenje. Zaštita. Odgovornost. Uvek prisutni. Retko viđeni. Kada je odgovornost najveća, nema mesta za grešku - navodi se u objavi Ministarstva unutrašnjih poslova.

Jedinica za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata zadužena je za zaštitu najviših državnih funkcionera, stranih delegacija, kao i objekata od posebnog značaja za Republiku Srbiju.

Više informacija o uslovima konkursa, načinu prijavljivanja i potrebnoj dokumentaciji dostupno je na zvaničnom sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.

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