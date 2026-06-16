OVAKVA KRAĐA JOŠ NIJE ZABELEŽENA! Nestao akumulator iz semafora kod Bora, vozači se umalo pobili
Verovatno prva zabeležena krađa akumulatora iz semafora napravila je takav saobraćajni kolaps da je morala da se umeša i policija.
Naime, put Bor-Selište se rekonstruiše tako da radi samo jedna saobraćajna traka, a semafori regulišu naizmenični prolazak vozila. Radi se deonica na nekoliko mesta i to više kilometara.
Kada je signalizacija prestala da radi, vozači su se našli u čudu. Nakon čekanja, neki su izgubili strpljenje i krenuli tom jedinom trakom. Istovremeno, iz suprotnog smera su ljudi postali nervozni, pa krenuli iz drugog pravca. E, onda su nastajale svađe, prepirke, pretnje u ''dogovoru'' koja će kolona u rikverc, i tako na više deonica. Bilo je i svađa i nervoze, pretnji i sukoba, ali srećom do ozbiljnih tuča nije došlo. I onda se neko dosetio da pozove policiju.
- Tokom noći za sada nepoznati počinioci ukrali su ukupno sedam akumulatora iz semafora koji regulišu saobraćaj. To je u stvari privremena svetlosna signalizacija. Došlo je do takvog zakrčenja i kolapsa, da su vozači pozvali policiju. Saobraćajna policija je odmah stigla i regulisala saobraćaj do postavljanja novih akumulatora - saznajemo od nadležnih.