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Na putu izmedju Donjeg Milanovca i Kladova, kod mesta Golubinje, vozač motora izgubio je kontrolu nad vozilom nakon čega je sleteo u provaliju duboku tridesetak metara!

Kako Kurir saznaje, vozači koji su u tom momentu prolazili tim delom puta i primetili saobraćajnu nesreću, odmah su pozvali Hitnu pomoć, policiju i vatrogasce-spasioce.

1/5 Vidi galeriju Akcija izvlačenje motocikliste kod Kladova Foto: Kurir

- Za samo nekoliko minuta lekarske ekipe i vatrogasci-spasioci iz Donjeg Milanovca i Kladova stigli su na mesto nesreće i odmah počeli sa izvlačenjem povređenog motocikliste. Uz pomoć posebne opreme, vatrogasci-spasioci su izvukli povređenog motociklistu iz provalije i predali ga lekarskoj ekipi Hitne pomoći - kaže naš izvor.

Prema nezvaničnim informacijama, vozač je sa teškim povredama prebačen u bolnicu u Požarevcu, gde su mu konstatovane povrede i ukazana lekarska pomoć.

Foto: Kurir