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Nakon incidenta koji se prošle sedmice dogodio u jednoj osnovnoj školi u selu u blizini Čačka, tokom kojeg je došlo do vršnjačkog nasilja sa elementima seksualnog uznemiravanja, javnost je duboko uznemirena.

Dok se Više javno tužilaštvo u Čačku oglasilo stavom da u konkretnom slučaju "nije bilo silovanja deteta", roditelji žrtve burno reaguju i tvrde da je ovakva ocena doneta ishitreno, s obzirom na to da zvanična izjava od samog dečaka još uvek nije uzeta u policiji.

U potresnoj ispovesti za emisiju "Crna hronika", roditelji su do detalja opisali kako su saznali za užas koji je njihovo dete preživelo i šta se, prema rečima dečaka, dogodilo u školskoj učionici.

Majka dečaka navodi da je dete u četvrtak došlo iz škole neubičajeno tiho i neraspoloženo, ali da im u prvom momentu ništa nije reklo. Istinu su saznali tek u večernjim satima, preko starijeg sina.

"U večernjim satima sedeli smo ja i suprug i dvoje još dece, i jedan sin je rekao: 'Tata, izađi napolje da ti nešto kažem.' Suprug je izašao, vratio se bunovit, onako sav uplašen, isprepadan... Dete mu je reklo ga da je jedan drug u školi i da mu je stavio onu stvar u zadnjicu", priča vidno potresena majka za Kurir.

Otac dečaka dodaje da je najpre bio u neverici kada mu je srednji sin preneo da stariji brat plače napolju i šta se dogodilo.

"Ja izađem napolje, on kaže tako i tako da je taj drug, ne znam šta radio tamo sa njim u učionici... Ja prvo nisam ni poverovao, ja sam malo i pukao onako bio, rekoh: 'Deca ko deca, možda laže, možda ovo, možda ono.' Ja se vratim u kuću i okrenem razrednu. Ona se javi i na pitanje da li je to istina, odgovorila je: 'Jeste'", priseća se otac.

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Detalji zlostavljanja

Sutradan, u prisustvu roditelja i predstavnika škole, dečak je detaljno opisao hronologiju događaja koji se odigrao u učionici na spratu škole, gde su učenici uveli jednog druga koji je na fizičkom povredio nogu.

"Ja sam, kaže, ušao posle nekoliko minuta gore da vidim kako je on i naslonio sam se rukama na katedru nastavnika, da pričam sa njim. I kaže: 'Uopšte nisam osetio kad mi je taj drug prišao od pozadi, skinuo svoje pantalone i donji veš, pa je skinuo mene i počeo tu radnju da radi.' 'Ja sam počeo', kaže, 'da kukam. Posle nekog izvesnog vremena ostali drugari su me', kaže, 'izvukli od njega, izvukli me iz učionice u hodnik. Ovaj me je drug', kaže, 'stigao, uhvatio me za ruke i ponovo me vukao u učionicu, i ponovo', kaže, 'uradio istu radnju'", prenela je majka sinovljeve reči.

Prema tvrdnjama majke, u učionici je u tom trenutku bilo prisutno šestorica osnovaca, iako su neka od dece kasnije tvrdila da su ušla tek kada su čula vrištanje. Roditelji za Kurir takođe ističu saznanja da je postojao i video-snimak događaja koji je u međuvremenu obrisan sa telefona jednog od učenika.

"Ne jede, ne spava.. Druga deca se igraju, moje dete leži u bolnici"

Nakon incidenta, zdravstveno i psihičko stanje dečaka naglo se pogoršalo. Otac objašnjava da je u petak uveče dete doživelo tešku krizu, zbog čega su, po savetu policije, hitno otišli na urgentno odeljenje. Dečak se od tada nalazi na bolničkom lečenju.

"On slabo jede, samo spava, sav je neraspoložen, vidi se da je dete psihički palo", kaže majka, dok otac dodaje da je dečak ponovio isti iskaz lekarima u bolnici.

Odluka Višeg javnog tužilaštva u Čačku da u javnost izađe sa stavom da krivičnog dela silovanja nema, zaprepastila je porodicu. Roditelji naglašavaju da zvanična izjava od žrtve u policijske svrhe još uvek nije uzeta.

"Ja sam zgrožen, mi smo bili malopre u bolnici. Pitali smo doktore, niko, znači niko nikakve papire, ništa nije dao. Ja ne znam otkud im ta informacija i kako mogu, od koga su oni to dobili i šta, ja stvarno ne znam... Inspektor nam je rekao, kad je uzeo bris, da se javimo sa detetom u SUP kad izađe iz bolnice radi izjave", objašnjava otac dečaka.

02:20 U UČIONICI GA SKINUO I SILOVAO! Potresna ispovest roditelja dečaka koji je navodno zlostavljan u školi u Čačku: Dok se druga deca igraju, moje leži u bolnici Izvor: Kurir televizija

Iako roditelji izražavaju duboko nezadovoljstvo zbog načina na koji je vođena komunikacija sa školom neposredno nakon događaja, ističući da su za sve saznali prekasno i da se situacija u prvom trenutku minimizirala, sada im je jedini cilj da se istera pravda za traume koje je njihovo dete preživelo.

"Samo hoću pravdu. Ništa drugo. Znači moje je dete oštećeno sigurno. Što treba da bude na raspustu, kući da se igra, on je završio u bolnici. Neko će platiti njegov strah i traume što će možda mu ostati do kraja života. Nečija se deca igraju, a moje leži u bolnici", zaključuje otac oštećenog dečaka.