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Predo G. (79) iz sela Petnica nedaleko od Čačka nastradao je juče usled udara groma.

Grom je udario u kuću u kojoj se nalazila njegova supruga, dok je nesrećni čovek u tom trenutku bio ispred, tražeći zaklon od nevremena.

- Najednom su naišli oblaci i čuli smo da je grom udario negde u blizini. Nije bilo oluje, već samo kiša i nekoliko jakih udara groma. Predo je u trenutku grmljavine bio ispred kuće, tačnije krenuo je da se skloni od kiše. Munja ga je stigla ispred kućnog praga. Sve se odigralo u minutu. Ubrzo su stigli Hitna pomoć i vatrogasci - priča Milan, komšija bračnog para u zaseoku Stevanovići.

Dodaje da je nevreme počelo nešto posle 19 časova i da ništa nije ukazivalo na tragediju.

- Preminuo je na putu do bolnice, od posledica udara groma. Pokušali su da ga reanimiraju, ali bezuspešno. Ženu su lekari uspeli da povrate i ona se nalazi u čačanskoj bolnici - priča komšija.

Komšije kažu da je od udara groma planula kompletna instalacija na porodičnoj kući bračnog para, ali da je vatra brzo lokalizovana brzom intervencijom vatrogasaca.