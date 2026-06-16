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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, PU za grad Beograd, UKP, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, po nalogu javnog tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su V. J. (46) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo prevara.

Osumnjičeni je u svojstvu ovlašćenog lica preduzetničke radnje za servis klima uređaja, u periodu od aprila 2022. godine do hapšenja, u nameri da sebi pribavi imovinsku korist, doveo u zabludu više osoba, da će im isporučiti naručene klima uređaje za koje su oni uplatili novac na račun te preduzetničke radnje, prikrivajući činjenicu da nema nameru da im klima uređaje isporuči, niti ih je uopšte imao na stanju.

Sumnja se i da je oštećene održavao u zabludi nudeći im i tražeći od njih da mu na ime ugradnje navedenih klima uređaja, uplate dodatne iznose.

Osumnjičeni klime nije isporučio oštećenima, nije im vratio novac, a takođe, prestao je da se javlja na telefone. Preduzetnička radnja u kojoj je bio ovlašćeno lice više ne postoji.

Na navedeni način, osumnjičeni V. J. je oštetio građane, a sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od oko 2.205.000 dinara.