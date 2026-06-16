Mladić (21) teško povređen u Beogradu. Policija i Hitna pomoć su na licu mesta.
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MLADIĆ (21) BRUTALNO PRETUČEN U BEOGRADU! Napao ga nepoznati muškarac, hitno prevezen u Urgentni centar
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Mladić (21) teško je povređen večeras u Beogradu.
Kako saznajemo, mladića je nepoznata osoba napala u Ulici Vojvode Vlahovića.
On je u napadu zadobio povredu glave.
Policija i Hitna pomoć na licu mesta, a povređeni mladić prevezen je Urgentni centar.
Prema rečima komšija, napadač je bio u automobilu, a više detalja biće poznato nakon istrage.
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