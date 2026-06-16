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Mladić (21) teško je povređen večeras u Beogradu.

Kako saznajemo, mladića je nepoznata osoba napala u Ulici Vojvode Vlahovića.

On je u napadu zadobio povredu glave.

Policija i Hitna pomoć na licu mesta, a povređeni mladić prevezen je Urgentni centar.

Prema rečima komšija, napadač je bio u automobilu, a više detalja biće poznato nakon istrage.

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