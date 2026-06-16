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Teška saobraćajna nesreća dogodila se večeras u Beogradu, kada je vozač, iz za sada neutvrđenih razloga, udario u metalni stub.

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Foto: Kurir

Nesreća se dogodila u blizini Plavog mosta, a kako se može videti na fotografijama, prednji deo vozila u potpunosti je smrskan.

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Foto: Kurir

Na licu mesta su Hitna pomoć i policija, a nije poznato da li je neko povređen.

Više detalja o nesreći biće poznato nakon istrage.

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