U Beogradu se dogodila teška saobraćajna nesreća kada je vozač udario u metalni stub. Hitna pomoć i policija su na licu mesta.
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VOZAČ UDARIO U STUB, AUTOMOBIL SMRSKAN Teška nesreća u Beogradu (FOTO)
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Teška saobraćajna nesreća dogodila se večeras u Beogradu, kada je vozač, iz za sada neutvrđenih razloga, udario u metalni stub.
Foto: Kurir
Nesreća se dogodila u blizini Plavog mosta, a kako se može videti na fotografijama, prednji deo vozila u potpunosti je smrskan.
Foto: Kurir
Na licu mesta su Hitna pomoć i policija, a nije poznato da li je neko povređen.
Više detalja o nesreći biće poznato nakon istrage.
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