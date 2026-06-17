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Jovan T. nestao je pre 38 dana na Savi kod Umke, nakon što je posle proslave kod rodjaka, ušao u reku. Od tada mu se gubi svaki trag.

Poslednje informacije o ovom slučaju, i dokle se stiglo sa potragom, za emisiju "Redakcija", otkrio je Dragan Kerkez - Udruženje spasilaca na vodi Srbije.

- Nažalost, potraga za Jovanom T. i dalje traje i za sada nema novih informacija. Koristim priliku da pozovem porodicu i sve koji smatraju da možemo da pomognemo. Udruženje "Spasavamo Srbiju" spremno je da se uključi u potragu ukoliko za tim bude potrebe. Nedavno smo imali još jednu tragediju na Tisi, gde su se utopila dvojica muškaraca, i nažalost, to je samo nastavak crnog niza o kojem govorimo. Ono što posebno zabrinjava jeste da se radi o ljudima koji su imali iskustva na reci - rekao je Kerkez.

Dragan Kerkez - Udruženje spasilaca na vodi Srbije Foto: Kurir Televizija

Iskustvo nije garancija bezbednosti

Govoreći o tragediji na Tisi, Simić je ukazao na jedan detalj koji posebno zabrinjava i još jednom apelovao na građane da ne zanemaruju osnovne mere bezbednosti na vodi.

- Prema dostupnim informacijama, jedan od njih čak je imao kuću u blizini i bio je redovan korisnik reke, dok se takođe navodi da jedan od njih nije znao da pliva. Iako zvanični rezultati istrage još nisu poznati, prvo što mi pada na pamet jeste pitanje korišćenja zaštitnih prsluka. Možda nekome delujem naporno jer stalno ponavljam isto, ali zaista ne vidim nijedan razlog da se prsluci za spasavanje ne koriste. Ako smo uspeli da razvijemo svest o vezivanju pojasa u automobilu, ne vidim zašto isto ne bismo primenjivali i na vodi. Svaki ulazak na plovilo trebalo bi da počne stavljanjem prsluka za spasavanje - upozorio je on.

Kerkez je podsetio da je zbog radova na Starom savskom mostu plovni put zatvoren svakog dana od 7 do 16 časova i upozorio da će svako kršenje zabrane biti sankcionisano.

- Jedna od ekipa Udruženja "Spasavamo Srbiju" trenutno je angažovana na obezbeđivanju radova na Starom savskom mostu i kontroli zabrane plovidbe. Podsećam sve nautičare da je plovni put zatvoren svakog dana od 7 do 16 časova. Molim sve da poštuju ovu meru. Oni koji redovno plove uglavnom su upoznati sa pravilima, ali tokom vikenda primećujemo veliki broj ljudi koji ili nisu informisani ili misle da zabrana ne važi nedeljom. Važno je naglasiti da zabrana važi svih sedam dana u nedelji, od 7 do 16 časova. Svaki pokušaj prolaska kroz zonu radova biće sankcionisan. Za kraj bih apelovao na sve građane da kupališna sezona samo što nije počela. Ada Ciganlija uskoro otvara sezonu, a pojedini bazeni već su počeli sa radom. Molim građane za malo strpljenja i dodatni oprez. Kupanje bi trebalo praktikovati isključivo na za to predviđenim i obezbeđenim mestima - za emisiju "Redakcija", rekao je Kerkez.

03:00 JOVAN T. UŠAO U SAVU I NESTAO BEZ TRAGA! Dok potraga za nestalim mladićem i dalje traje, spasioci upozorili na opasnosti koje vrebaju na vodi Izvor: Kurir televizija

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