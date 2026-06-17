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Teška saobraćajna nezgoda dogodila se jutros na auto-putu E-75, kod Kovilja u smeru ka Novom Sadu, kada je putnički automobil naleteo na kamion-putarac i prikolicu za preusmeravanje saobraćaja koja je bila postavljena u zoni radova.

Prema informacijama koje su objavljene na Instagram stranici "192_rs", za sada nije poznato stanje učesnika ove saobraćajne nezgode, a na terenu je došlo do preusmeravanja saobraćaja i stvaranja zastoja.

Kako se navodi, vozila koja se kreću iz pravca Beograda ka Novom Sadu trenutno se na ovoj deonici isključuju na petlji Kovilj, kako bi se rasteretio glavni putni pravac. Saobraćaj se u zoni nezgode usmerava van autoputa, dok su formirane duže kolone.

Na Instagram stranici "nsuzivo" objavljeno je da je u smeru ka Novom Sadu, neposredno posle isključenja za Kovilj, došlo do potpunog kolapsa u saobraćaju, kao i da su se stvorile kilometarske kolone vozila koje se otežano kreću.

Kako svedoče objave sa društvenih mreža, na ovoj deonici E-75 formirane su velike gužve koje se konstantno povećavaju, dok je saobraćaj u ovom pravcu znatno usporen ili povremeno obustavljen.

Za sada nema zvaničnih informacija o broju učesnika u udesu niti o eventualno povređenima.

Vozačima koji planiraju put ka Novom Sadu savetuje se pojačan oprez, korišćenje alternativnih pravaca gde je to moguće, kao i poštovanje uputstava saobraćajne policije koja se nalazi na terenu.